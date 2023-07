Square Enix s'engage à sortir davantage de jeux sur Xbox + annonce de Final Fantasy XIV

ENFIN ! Après on ne sait même plus combien d'années de patience, Square Enix a annoncé officiellement lors du FanFest queva arriver sur supports Xbox (mais quand ?) et, peut-être encore plus notable, qu'à compter de ce jour, davantage de jeux de l'éditeur vont sortir sur les consoles de Microsoft. Enfin, « dans la mesure du possible » comme le précise le PDG, ce qui signifie de manière polie « quand il n'y a pas de contrats d'exclusivité ailleurs ».Et ce mêmeva perdurer encore bien longtemps, preuve avec l'annonce de, la prochaine extension massive signée pour l'été 2024 avec un territoire neuf, un job inédit et une rehausse graphique.UPGRADE :- Bêta Xbox prévue pour le printemps 2024 donc on peut imaginer que le lancement aura lieu en même temps que la dite extension.- Pour patienter, la version gratuite decouvre le jeu jusqu'à(niveau 60 max).