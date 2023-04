PlayStation 5 : déjà 38,5 millions de ventes, et un record absolu pour le premier trimestre 2023 PlayStation 5 : déjà 38,5 millions de ventes, et un record absolu pour le premier trimestre 2023

L'heure est au bilan du premier trimestre 2023 pour Sony Computer Entertainment et on peut dire qu'il est tout simplement excellent, jusqu'à dire que d'une certaine façon, la fin des problèmes de stock incarne un « deuxième lancement » pour la PlayStation 5.



Et les données sont élogieuses :



- 6,3 millions de PS5 écoulées en un trimestre.

- Du jamais vu pour un Q1 (devant la PS2, la DS, la Wii, qu'importe…).

- C'est 215 % mieux que l'année dernière à la même période.



Pour l'ensemble de l'année fiscale, 19,1 millions de PlayStation 5 ont été éparpillées dans le monde, soit 38,5 millions depuis son lancement, une performance au niveau de la PlayStation 4, et meilleure que la Switch qui il faut le noter, avait un noël de moins (étant sorti en mars).



Le CA de la branche JV s'offre un record à hauteur de 24,5 milliards d'euros (+33%) malgré un bénéfice en baisse (1,68 milliards, -28%), et ce à cause des investissements et du cas du PlayStation VR 2 dont Sony ne donne pas la moindre information tout au long du communiqué, rappelant juste que le casque sera bientôt disponible en boutique (et non exclusivement sur le site du constructeur).



Un dernier mot : grâce à l'évolution du marché (abonnement, micro-transactions & co), les revenus JV de la PlayStation 5 font quasiment jeu égal (en 3 ans) à ceux de la génération PlayStation 4 (7 ans).