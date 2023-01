[Rumeur] Halo : contenu solo annulé (Infinite) + 343i relégué au statut de coordinateur [Rumeur] Halo : contenu solo annulé (Infinite) + 343i relégué au statut de coordinateur

C'est encore à prendre avec des pincettes même si le renseigné « BathrobeSpartan » a déjà prouvé sa fiabilité pour ce qui concerne l'une des franchises phares de Microsoft, et cela pourrait faire grand bruit si vérifié : l'avenir de 343 Industries serait totalement chamboulé, et c'est peu de le dire.



En vrac :



- 343i a perdu un tiers de ses effectifs.

- Les plans 2023 sont néanmoins inchangés (Forge, Saisons, Cartes, etc.)

- Tous le contenu inédit pour la campagne solo a été annulé après le départ de Bonnie Ross.

- Cela pourrait être la cause du départ de Joseph Staten (en charge du contenu solo).

- Halo Infinite a loupé ses résultats critiques comme commerciaux.



- 343i ne va plus devenir développeur de la franchise Halo, mais une sorte de maison-mère qui se chargera de coordonner la franchise depuis d'autres développeurs externes à même de créer de nouveaux épisodes (suite comme spin-off).

- En matière de développement, 343i n'est aujourd'hui que limité au multi de Halo Infinite, déjà en parti externalisé dont à Certain Affinity.

- Le Slipspace Engine n'est pas encore mis à la poubelle, et continuera d'être sujet à des améliorations et libres d'accès à d'autres développeurs souhaitant travailler sur la franchise (mais ils pourront également exploiter un autre moteur).

- Des négociations avec des studios externes ont débuté depuis 2020.