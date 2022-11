Entre crise des composants et rachats, les revenus de Sony Gaming ont bien chuté Entre crise des composants et rachats, les revenus de Sony Gaming ont bien chuté

La crise des composants et la pénurie continuent d'impacter Sony, ou du moins la branche Gaming car si l'ensemble du groupe (incluant cinéma, musique & co) affiche une hausse pour l'été 2022 par rapport à l'année dernière, c'est loin d'être aussi reluisant coté JV avec un CA certes hausse, mais des revenus à leur plus bas niveau depuis des années.



Les raisons sont multiples :



- Hausse du prix des composants dont la compensation par la hausse du prix en Europe fut tardive.

- Calendrier faible menant à une baisse des ventes softwares.

- Moins de ventes pour les jeux first-party.

- Recul du nombre d'abonnés PS Plus.

- Ne pas oublier la prise en compte du coût des rachats, comme Bungie (acquisition signée cet été) et le groupe mobile Savage Game Studios.



Dans les grandes lignes (du 1er juillet au 30 septembre) :



- 3,3 millions de PlayStation 5 vendues (= à l'année précédente)

- 5,7 millions en 6 mois, alors que Sony en voulait 18 millions d'ici le 31 mars 2023.

- 25 millions de PS5 vendues depuis son lancement.

- Un retard de plus de 4 millions par rapport à la PS4 dans le même laps de temps (29,3 millions).



- 62,5 millions de jeux vendus cet été (- 18,19%).

- 6,7 millions de jeux first-party (7,6 millions à l'été 2021)

- 45,4 millions d'abonnés PS Plus (47,2 millions l'année précédente).