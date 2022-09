Call of Duty : en fait, Phil Spencer n'a pas offert une si grande garantie que cela Call of Duty : en fait, Phil Spencer n'a pas offert une si grande garantie que cela

Phil Spencer ayant lancé ses arguments publiquement concernant l'affaire Activision Blizzard, Jim Ryan en fait de même en lançant une déclaration à GamesIndustry en expliquant que, effectivement, Microsoft a bien fourni un contrat garantissant qu'une fois le rachat validé (s'il est validé) que les jeux Call of Duty continueront de sortir sur supports PlayStation pendant « plusieurs années » après la fin du contrat actuel, mais il y a un « mais ».



En bref, Ryan juge le contrat « inadéquat à de nombreux niveaux », indiquant notamment que le « plusieurs années » en question est en fait précisément 3 ans, toujours après la fin du contrat encore en cours. Et quand on sait que la franchise devrait bientôt mettre fin à ses plans de sorties annuelles, autant dire que le nombre de Call of à venir sur supports PlayStation pourrait alors se compter sur les doigts d'une main.



On ne sait pas sur quels autres points PlayStation est en désaccord. Peut-être la peur de voir des bêta et DLC en exclusivité temporaire coté Xbox mais ce serait bien ironique de pointer ce genre de pratique...