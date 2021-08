[Rumeur] Xenoblade Chronicles 3 en chantier, avec une annonce prévue d'ici la fin d'année [Rumeur] Xenoblade Chronicles 3 en chantier, avec une annonce prévue d'ici la fin d'année

Petite rumeur du début de la semaine grâce à l'actrice et doubleuse Jenna Coleman, ayant notamment joué le rôle de Melia dans Xenoblade Chronicles, et qui a livré une interview il y a déjà deux mois pour parler en vrac de ses projets, ce qui n'a aucunement intéressé la sphère JV avant que quelqu'un remarque un point de détail qui a vite fait le tour des réseaux sociaux.



Car étrangement, alors qu'elle revient sur son rôle dans le titre précité, voilà que Coleman indique avoir été rappelée et pense du coup qu'ils vont en faire « un autre », avant de s'interrompre pour se demander si elle « a le droit de dire ça ». Trop tard.



Et voilà que simultanément, le site Fanbyte a fait parler ses propres sources pour apprendre que c'est bien Xenoblade Chronicles 3 qui est en développement, faisant suite à l'histoire des deux premiers jeux avec le retour de plusieurs personnages pour achever ce qui serait donc une trilogie. Plus important encore, le titre aurait dû être officialisé plus tôt cette année, avant que Nintendo laisse finalement le temps passer à cause de problèmes de développement dû à la pandémie et un surplus d'ambition, notamment par le nombre de personnages à l'écran.



L'annonce pourrait apparemment avoir lieu d'ici la fin d'année, pour un lancement dans le courant du premier semestre 2022, même si pour ce dernier point, en cette période de reports, on ne préfère poser aucun pari.