Jason Schreier approuve les dernières rumeurs faites autour de Grand Theft Auto VI Jason Schreier approuve les dernières rumeurs faites autour de Grand Theft Auto VI

Comme à chaque nouvel épisode, il y a tellement de rumeurs autour de Grand Theft Auto VI qu'il serait difficile de tout relayer, et encore moins de déterminer si une est fiable dans le lot.



Mais il y a quelques jours, les oreilles attentives se sont tournées vers les propos de Tom Henderson (insider déjà auteur de nombreux leaks sur Call of Duty et plus récemment Battlefield 2042) et si l'on revient sur le sujet, c'est tout simplement parce que Jason Schreier vient approuver les informations, disant plus précisément que « Tout ce que Henderson a dit correspond à ce que j'ai entendu ».



Et dans le lot, on rappelle donc que selon le leak :



- Le titre en serait encore en début de chantier (hors pré-prod) et l'objectif de Take-Two serait pour un lancement courant 2025 au mieux.

- Une longue attente mais Rockstar souhaite à tout prix éviter les longues périodes de crunch après les critiques faites sur le développement de Red Dead Redemption 2.

- Le titre prendrait place dans une version modernisée de Vice City.

- La fin des années 80 viendrait du fait que Rockstar souhaite laisser une plus grande liberté (véhicules, équipement…) pour l'indispensable GTA Online.

- Au moins deux personnages jouables.

- Grande nouveauté : une carte qui évoluerait au fil du temps, même si tout n'est pas encore clair sur ce point (parle t-on du solo ou du online ?).



Bref, dans tous les cas, ce n'est visiblement pas demain la veille que Rockstar fera de nouveau trembler l'internet en lâchant un simple RDV pour un pauvre teaser.