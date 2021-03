Masami Yamamoto quitte aussi Sony Japan Studio Masami Yamamoto quitte aussi Sony Japan Studio

Ce ne sera pas une surprise vu la restructuration annoncée qui transformera la branche japonaise en « Team Asobi » (même si le nom restera le même) : Masami Yamamoto annonce à son tour quitter Sony Japan Studio après 25 ans de bons et loyaux et service, ajoutant que cela est en fait actif depuis la fin du mois dernier et que la retraite n'est pas pour de suite, l'homme ayant exprimé vouloir continuer à travailler sur ce marché.



Coté CV, l'homme s'était surtout illustrer pour avoir dirigé le programme « PlayStation CAMP », donc à une époque celui dédié à la recherche de petits jeux originaux pour nourrir les supports Sony. Ce qui a donné des titres comme Echochrome, Rain mais aussi et surtout le succès surprise Tokyo Jungle.