Retour de la New Game+ Expo en mars

En attendant de savoir à quoi ressemblera les plans 2021 des principaux éditeurs/constructeurs en terme de communication, on commence doucement à voir quelques regroupements comme « l'Epic Games Store Showcase » (demain à 20h00) mais aussi le retour de la « New Game+ Expo » pour le 4 mars à 17h00, heure française, à suivre aussi bien sur Youtube et Twitch.Un petit moment d'actualité pour certains éditeurs japonais de moindre ampleur que d'autres, qui nous avait permis l'année dernière de repartir notamment avec l'officialisation pour l'occident de(tout juste disponible sur PS4 d'ailleurs) ou encore l'annonce deLes éditeurs concernés :- Aksys Games- Arc System Works- GungHo Online- Inti Creates- Koei Tecmo- Natsume- NIS America- Playism- PM Studios