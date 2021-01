Switch : les titres les plus joués en 2020 Switch : les titres les plus joués en 2020

Tournant comme d'autres la page de l'année (maudite), Nintendo Europe nous dresse un petit top 20 des titres qui ont le plus été joués sur Switch les 12 derniers mois, donc sans refléter les ventes (surtout qu'il y a du F2P dans le lot) mais tout simplement le cumule de temps entre tous les joueurs qui bénéficient du moins d'une connexion online, c'est à dire quasiment tout le monde à notre époque.



Notons que le premier ne devrait surprendre personne.



1. Fortnite

2. Animal Crossing : New Horizons

3. Pokémon Epée

4. Pokémon Bouclier

5. Minecraft

6. Zelda : Breath of the Wild

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros Ultimate

9. Super Mario Odyssey

10. FIFA 20



11. New Super Mario Bros. U DX

12. Super Mario Maker 2

13. Rocket League

14. Luigi's Mansion 3

15. Pokémon Let's Go Pikachu

16. Pokémon Let's Go Evoli

17. Splatoon 2

18. Super Mario Party

19. Asphalt 9 Legends

20. Fire Emblem : Three Houses