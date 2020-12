Cyberpunk 2077 : à peine sorti et déjà un record sur PC (+ chiffres de précommande)

Disponible officiellement depuis quelques heures,ne perd pas de temps en s'octroyant un record pour une expérience full solo : un pic de plus d'un million de joueurs connectés sur Steam en ce jour de lancement, chiffre pour le moins impressionnant quand on sait que le précédent record (toujours pour un jeu solo) remonte àqui avait fait moitié moins.Il s'agit d'ailleurs du quatrième plus gros pic enregistré dans l'histoire de Steam (derrière les trois patrons que sont PUBG, Conter-Strike et DOTA 2) alors même que GOG a une certaine part de son coté.L'heure n'est pas encore au premier bilan mais pour donner un ordre d'idée sur l'ampleur de ce gros succès de fin d'année, CD Projekt nous révèle à l'instant que le titre a enregistré 8 millions de précommandes tous supports confondus.