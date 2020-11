UK : la Xbox Series s'offre le meilleur lancement de la marque (155.000 ventes en 1 jour) UK : la Xbox Series s'offre le meilleur lancement de la marque (155.000 ventes en 1 jour)

Après avoir parlé de meilleur lancement mondial pour la Xbox Series (pour une console Xbox), on a maintenant un peu plus de précisions du coté de VGC qui évoque que, effectivement, la New Gen de Microsoft s'octroie au Royaume-Uni le record de la marque avec 155.000 unités vendues le jour du lancement, donc devant les 150.000 de la Xbox One (en deux jours pour cette dernière).



Bien sûr, comme dans la plupart des lancements de ce type, on aurait pu aller plus loin avec un stock suffisant puisque la console est quasiment en rupture totale dans la plupart des magasins UK, et beaucoup en sont à attendre la fameuse « deuxième vague ». Notons que sur le stock mis en place (et donc vendu), les deux tiers concernent le modèle Series X.



A voir maintenant pour Sony la semaine prochaine qui, là encore selon le nombre d'unités en place, peut éventuellement espérer taper le record absolu : la PlayStation 4 fut (toutes consoles confondues) la plus écoulée en Day One sur ce territoire, avec environ 250.000 ventes.