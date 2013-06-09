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Final Fantasy VII Revelation
3
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 07/29/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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FFVII Revelation : changement de la map, Platine, combat contre les Armes
Playstation 5


Naoki Hamaguchi explique que les lieux de FF7 Rebirth vont changer sous l'effet de la Black Materia, afin d'apporter un vent de nouveauté à FF7 Revelation !

« Bon, pour commencer, cela fait le lien avec ce que je disais tout à l’heure. Si l’on prend l’exemple des prairies, elles étaient vastes, étendues, mais relativement plates. C’était l’un des types d’exploration que l’on pouvait faire dans le jeu précédent, lors de la dernière fois où l’on s’y était rendu. Dans Revelation, vous disposez du Chocobo qui vous permettra de voler, d’aller dans de nouveaux endroits et d’avoir une perception vraiment différente de la région.

Mais bien sûr, explorer exactement le même endroit, c’est un peu ennuyeux. Très tôt dans l’histoire de Revelation, la Matière noire entre en action et Météore apparaît dans le ciel, ce qui provoque des changements au niveau du sol et de la terre. Il y aura donc des modifications du relief dans certains de ces anciens lieux.

Bien sûr, vous pourrez entreprendre des quêtes similaires en tant que mercenaire, comme dans les jeux précédents. Les gens sont évidemment un peu inquiets à cause des armes et de la présence de Météore dans le ciel. Il y aura donc beaucoup de choses à faire et de quêtes à accomplir pour les aider et résoudre ces problèmes.

Je pense donc qu’il y a trois points à retenir : le terrain sera différent, il y aura de nouvelles façons d’explorer la zone, et il y aura également beaucoup de nouveau contenu. J’espère que cela donnera une impression complètement différente de ce que vous avez pu explorer dans Rebirth. »


Naoki Hamaguchi précise que les combats des « Armes » de FF7 Revelation s'appuieront principalement sur le système de combat de base du jeu, mais que certains d'entre eux pourraient comporter des gadgets supplémentaires ou des mini-jeux afin d'y apporter une touche de nouveauté et d'originalité !

« Mais l’objectif général de notre équipe, lorsque nous réfléchissons à la conception de ces combats contre les Armes, est de nous appuyer sur le système de combat de la série Final Fantasy VII Remake. Ce que nous avons mis en place au fil de ces trois jeux. Il y aura peut-être quelques gadgets supplémentaires, d’autres éléments apportant une touche nouvelle et unique aux combats contre les Armes, mais nous tenons à ce que cette base soit bien présente.

Il se peut donc qu’il y ait des mini-jeux intégrés à certains moments, par exemple au début d’un combat ou quelque chose de ce genre, pour varier un peu les plaisirs. Mais le cœur du combat reste vraiment centré sur les personnages avec lesquels vous avez progressé tout au long du jeu, comme dans un RPG classique. »


Naoki Hamaguchi affirme que le trophée Platine de FF7 Revelation sera « un peu plus facile » à obtenir que celui de FF7 Rebirth !

« Les trophées ont été rééquilibrés pour être un peu plus faciles à obtenir que dans Rebirth. »



Naoki Hamaguchi estime qu’il serait dommage de perdre la culture liée aux supports physiques et souhaite que celle-ci perdure ! Il précise qu’ils travaillent actuellement à la mise en place d’une édition physique de FF7 Revelation !

« Nous sommes encore en train de discuter en interne de la gamme exacte de références qui composera Revelation, je ne peux donc rien affirmer de manière définitive pour l’instant. Mais je m’efforce de mettre en place les conditions nécessaires pour que nous puissions proposer une édition physique. »

« En tant que développeur et en tant que fan, j’ai le sentiment que la tendance générale est à l’abandon des supports physiques au profit des jeux téléchargeables »,

« Mais il s’agit évidemment d’une tendance générale. Personnellement, lors d’événements comme le Fan Fest ou lors d’événements communautaires consacrés aux jeux sur lesquels j’ai travaillé, je trouve vraiment charmant que les gens viennent m’aborder et me demandent des autographes. Je pense que c’est une culture merveilleuse et ce serait dommage de la perdre. Je souhaite que cela perdure. »
Express - https://www.express.co.uk/entertainment/gaming/2234058/final-fantasy-7-revelation-naoki-hamaguchi-interview
    tags : square enix ffvii revelation
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    burningcrimson, marchand2sable, killia, mwaka971, loreislife
    posted the 07/29/2026 at 07:11 PM by jenicris
    comments (12)
    51love posted the 07/29/2026 at 07:15 PM
    J'espère que le jeu réussira un peu mieux que TotK le renouvellement de la map.
    idd posted the 07/29/2026 at 07:25 PM
    Niveau trophées c'est plus le côté "il faut refaire le jeu en plus dur" qui m'a gêné en fait. J'aimerais le même niveau de challenge qu'en difficile mais directement post game, comme avec les missions VR (d'ailleurs les 2 dernières pfiou j'en ai bavé).
    burningcrimson posted the 07/29/2026 at 07:31 PM
    Merci pour les trophées lol
    wickette posted the 07/29/2026 at 08:33 PM
    Très hâte mais j'espère la partie open world bien meilleure, Rebirth a pas mal souffert de ça pour moi (quêtes annexes insipide, repetitivité,..)

    51love
    TOTK en plus des modifications sur la terre, t'avais le monde au dessus réussi et le monde souterrain (pour moi beaucoup moins réussi) mais je trouve que l'addition des 3 ils se sont pas moqués de nous
    vyse posted the 07/29/2026 at 09:44 PM
    burningcrimson jte jure rien a foutre..
    marchand2sable posted the 07/29/2026 at 10:36 PM
    Vu qu'il n'y aura plus de disques en 2028 et que j'attendais une méga compile des 3, je vais attaquer Rebirth quand j'aurai le temps. Dommage pour la compile, même si elle sera certainement proposée en déma...
    aerithlazyqueen posted the 07/30/2026 at 07:46 AM
    Je Pardonne si Aerith et Physiquement présente !
    justx posted the 07/30/2026 at 09:05 AM
    marchand2sable
    tu poses une bonne question est ce que ca empeche qui que ce soit de sortir des compil de jeux deja sorti apres 2028 ?
    keiku posted the 07/30/2026 at 09:12 AM
    marchand2sable en même temps beaucoup vont s’arrêter a rebirth donc même si tu achètes les 3 pas sur que fasse les 3
    mattewlogan posted the 07/30/2026 at 09:26 AM
    Ils m’auront usé quand même avec ce jeu IKEA en plusieurs parties
    Pourtant, je suis un grand fan de Final Fantasy
    Vivement que ça se finisse et qu’on passe à autre chose
    mwaka971 posted the 07/30/2026 at 09:47 AM
    mattewlogan franchement y a des années entre chaque jeu, je comprends pas chaque jeu est un jeu à part entière. Comment on peut etre user de suivre une série? Une trilogie de films? Ou là en l'occurrence une trilogie de jeu?
    marchand2sable posted the 07/30/2026 at 10:47 AM
    keiku justx

    C'est vraiment dommage la fin des disques, on aurait pu avoir une méga compile un an après la partie 3. Ça aurait fait un peu comme à l'époque, quand on ouvrait la boîte pour voir plusieurs disques.
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