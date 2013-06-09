« Bon, pour commencer, cela fait le lien avec ce que je disais tout à l’heure. Si l’on prend l’exemple des prairies, elles étaient vastes, étendues, mais relativement plates. C’était l’un des types d’exploration que l’on pouvait faire dans le jeu précédent, lors de la dernière fois où l’on s’y était rendu. Dans Revelation, vous disposez du Chocobo qui vous permettra de voler, d’aller dans de nouveaux endroits et d’avoir une perception vraiment différente de la région.



Mais bien sûr, explorer exactement le même endroit, c’est un peu ennuyeux. Très tôt dans l’histoire de Revelation, la Matière noire entre en action et Météore apparaît dans le ciel, ce qui provoque des changements au niveau du sol et de la terre. Il y aura donc des modifications du relief dans certains de ces anciens lieux.



Bien sûr, vous pourrez entreprendre des quêtes similaires en tant que mercenaire, comme dans les jeux précédents. Les gens sont évidemment un peu inquiets à cause des armes et de la présence de Météore dans le ciel. Il y aura donc beaucoup de choses à faire et de quêtes à accomplir pour les aider et résoudre ces problèmes.



Je pense donc qu’il y a trois points à retenir : le terrain sera différent, il y aura de nouvelles façons d’explorer la zone, et il y aura également beaucoup de nouveau contenu. J’espère que cela donnera une impression complètement différente de ce que vous avez pu explorer dans Rebirth. »

« Mais l’objectif général de notre équipe, lorsque nous réfléchissons à la conception de ces combats contre les Armes, est de nous appuyer sur le système de combat de la série Final Fantasy VII Remake. Ce que nous avons mis en place au fil de ces trois jeux. Il y aura peut-être quelques gadgets supplémentaires, d’autres éléments apportant une touche nouvelle et unique aux combats contre les Armes, mais nous tenons à ce que cette base soit bien présente.



Il se peut donc qu’il y ait des mini-jeux intégrés à certains moments, par exemple au début d’un combat ou quelque chose de ce genre, pour varier un peu les plaisirs. Mais le cœur du combat reste vraiment centré sur les personnages avec lesquels vous avez progressé tout au long du jeu, comme dans un RPG classique. »

« Les trophées ont été rééquilibrés pour être un peu plus faciles à obtenir que dans Rebirth. »

« Nous sommes encore en train de discuter en interne de la gamme exacte de références qui composera Revelation, je ne peux donc rien affirmer de manière définitive pour l’instant. Mais je m’efforce de mettre en place les conditions nécessaires pour que nous puissions proposer une édition physique. »



« En tant que développeur et en tant que fan, j’ai le sentiment que la tendance générale est à l’abandon des supports physiques au profit des jeux téléchargeables »,



« Mais il s’agit évidemment d’une tendance générale. Personnellement, lors d’événements comme le Fan Fest ou lors d’événements communautaires consacrés aux jeux sur lesquels j’ai travaillé, je trouve vraiment charmant que les gens viennent m’aborder et me demandent des autographes. Je pense que c’est une culture merveilleuse et ce serait dommage de la perdre. Je souhaite que cela perdure. »