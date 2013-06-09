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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 04/02/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Saros est Gold
Les studios Sony


Housemarque vient d'annoncer sur son Twitter que Saros est désormais Gold.
Les préco sont également ouvertes.

Saros sortira le 30 avril sur PS5.
Housemarque - https://x.com/Housemarque/status/2039311825557389540
    tags : housemarque ps5 saros c'est pas un poisson
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    link49, kisukesan, aozora78, icebergbrulant, gattsuborne, sabelette, tynokarts
    posted the 04/01/2026 at 12:09 PM by jenicris
    comments (28)
    marios1 posted the 04/01/2026 at 12:21 PM
    J'ai redécouvert Returnal il y a à peine 2 mois (je l'avais lamentablement lâché en 2021 après sûrement une run frustrante qui s'est terminée trop tôt) et bordel quel jeu de fou. L'un de mes jeux préférés de cette gen au final. Dire que j'avais cette pépite dans ma ludothèque depuis tant d'années
    altendorf posted the 04/01/2026 at 12:23 PM
    marios1 Beaucoup sont malheureusement passé à côté à cause de sa difficulté. J'espère que Saros sera moins pénalisé à cause de ça vu qu'il s'annonce plus accessible.
    marios1 posted the 04/01/2026 at 12:29 PM
    altendorf C'est vrai que sa sortie avait donné lieu au fameux débat sur la difficulté dans les jeux.

    Au final, j'ai même trouvé le jeu simple sur certains points pendant cette seconde run. Notamment les boss. En explorant à fond les différents niveaux avant d'aller combattre le boss, t'as souvent une énorme barre de vie, de gros dégâts et 1 ou 2 vies supplémentaires avec le sarcophage.

    J'espère presque qu'ils vont pas non plus trop réduire la difficulté de Saros.
    yanssou posted the 04/01/2026 at 12:33 PM
    marios1 je l'ai commencé, le jeu est simple mais à l'équilibrage raté, c'est vraiment pas pour tt le monde.
    kujotaro posted the 04/01/2026 at 01:09 PM
    Putain mais cette D.A absolument dantesque !!!
    maxx posted the 04/01/2026 at 01:21 PM
    J'ai tellement hâte putain
    Returnal est carrément le jeu de la PS5 pour moi et pour le moment. Je suis très content qu'ils aient pu faire ce jeu dans le même style. Content de voir qu'il peut toujours y avoir de la place pour ce genre de jeu et développeurs chez Sony. Le milieu du JV est si morose qu'il faut carrement profiter de ce genre de projet. Le début de vie de la PS5 a ete marqué avec un remake de folie de Demon's Souls et Returnal. Deux jeux plutôt hardcore, pas mainstream du moins et de grand qualité. Aujourd'hui ça semble si loin...

    Vivement en tous cas, je serai au rdv day one
    romgamer6859 posted the 04/01/2026 at 01:46 PM
    jenicris tu le day one?

    Suis partagé, j'avais pas fini returnal je crois, ici ça a l'air mieux dosé sur la difficulté et plus "élaboré"
    kisukesan posted the 04/01/2026 at 01:53 PM
    Il Est malheureusement un peu cher, je vais faire pragmata ce mois ci et attendre une baisse de prix mais je le ferai, j'avais adoré returnal
    jenicris posted the 04/01/2026 at 01:54 PM
    romgamer6859 j'ai Pragmata aussi a faire donc j'en doute
    51love posted the 04/01/2026 at 02:43 PM
    kujotaro les mecs sont vraiment bons la DA est sublime. Ils ont encore monté d'un cran depuis Returnal pr moi
    gat posted the 04/01/2026 at 02:50 PM
    Ça saros du coup

    icebergbrulant No rage
    akinen posted the 04/01/2026 at 02:52 PM
    djfab posted the 04/01/2026 at 03:17 PM
    Vivement ! Mais pas sur du tout que j'ai fini Crimson Desert d'ici là !
    tynokarts posted the 04/01/2026 at 03:22 PM
    Saros est gold, Sur PlayStation 5.
    pcverso posted the 04/01/2026 at 03:34 PM
    Ce sera sûrement sur ps6p pour moi .
    icebergbrulant posted the 04/01/2026 at 04:02 PM
    gat

    romgamer6859 posted the 04/01/2026 at 07:46 PM
    jenicris pragmata ne devrait pas durer des plombes à faire.
    walterwhite posted the 04/02/2026 at 07:58 AM
    La suite de l’un des GOTG
    aozora78 posted the 04/02/2026 at 08:30 AM
    J'ai très hate, ce sera surement day one pour moi.
    mrvince posted the 04/02/2026 at 04:52 PM
    La folie. J'était déjà impatient mais avec ce qu'on a vu dans les preview c'est pire. Ca fait longtemps que j'ai pas attendu un jeu comme ça.
    ravyxxs posted the 04/02/2026 at 06:39 PM
    Pas sur PC, ça, ça fait mal
    kujotaro posted the 04/02/2026 at 10:05 PM
    51love Mais clairement. Returnal était sublime mais là c'est ouf !
    daunyaul posted the 04/02/2026 at 11:08 PM
    ravyxxs il est trop content le copain
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 12:46 AM
    daunyaul Je suis joueur PC.....
    daunyaul posted the 04/03/2026 at 01:33 AM
    ravyxxs au temps pour moi
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 02:41 AM
    daunyaul Oui depuis la nouvelle de Sony, on l'a dans l'os, faudra acheter la console.
    sasquatsch posted the 04/03/2026 at 08:36 AM
    Faut que je returnal d'abord...
    nondiDju qui il est dur a partir d'un certain niveau...je suis a la fin du monde désertique...donc c'est pour dire...je ne suis pas loin...mais il faut persévérer...le jeu ne peut pas me battre oh que non...
    Si j'ai prit 8 ans pour finir Talos...je suis confiant de retourner returnal a un moment donné...
    Et Saros attendra gentillement l'année prochaine mais qu'elle bombe visuelle
    daunyaul posted the 04/03/2026 at 01:49 PM
    ravyxxs Oui enfin perso je passerai simplement mon tour de même pour Wolverine. Je vais prendre une ps5 pour autant.
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