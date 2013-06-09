profile
Horizon Forbidden West
Playstation 5
Sony Interactive Entertainment
Guerrilla
action-aventure
PC - PlayStation 4
SONY Waypoint
SONY Waypoint
SONY Waypoint
sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
anakaris
09/06/2013
02/13/2026
L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
2150 articles
7799001 visites
222 subscribers
4 bloggers
Kotaku : Horizon 3 au mieux dans 3 ans et cross gen
Les studios Sony


Selon des sources de Kotaku, Horizon 3 arriverait dans 3 ans au mieux:

Si Horizon Hunters Gathering peut sembler n'être qu'un projet secondaire parmi d'autres, il s'agit en réalité du jeu principal sur lequel travaillent actuellement de nombreux membres du studio néerlandais, selon deux sources proches de la franchise. Selon l'une d'elles, une grande partie du personnel travaillant sur Horizon Zero Dawn 3 a été réaffectée à Horizon Hunters Gathering, que Sony souhaite faire devenir un succès multijoueur. Une autre source a laissé entendre que les fans pourraient ne pas voir la prochaine véritable aventure d'Aloy avant trois à cinq ans, ce qui en ferait un jeu PlayStation 6, même s'il pourrait tout de même sortir sur PS5 en tant que jeu cross-gen.


Ca va dans le sens de ce que disait Jason Schreier (Bloomberg), y a peu sur Bluesky.
Kotaku - https://kotaku.com/hzd3-horizon-sequel-guerrilla-ps6-hunters-gathering-2000666871
    tags : playstation horizon guerrilla
    3
    Likes
    Who likes this ?
    tynokarts, neptonic, ouken
    posted the 02/09/2026 at 03:17 PM by jenicris
    comments (28)
    rogeraf posted the 02/09/2026 at 03:21 PM
    Avec sortie sur Xbox PC, tout le monde entre guillemets sera content comme ça
    zekk posted the 02/09/2026 at 03:21 PM
    rogeraf
    jenicris posted the 02/09/2026 at 03:22 PM
    rogeraf
    romgamer6859 posted the 02/09/2026 at 03:48 PM

    Ouais, impossible d'avoir les jeux solo PS day one pc
    neptonic posted the 02/09/2026 at 03:50 PM
    Tant mieux qu’ils prennent leur temps ça fera 7/8 ans de développement pour vraiment proposer de la nouveauté
    aozora78 posted the 02/09/2026 at 03:52 PM
    neptonic Sauf que là quasiment tous le studio est sur Horizon Hunters Gathering ils ont dit, et que c'est un jeu qui demande énormément de boulot, et qu'il est encore "loin d'être fini".

    Donc ouai à voir. Mais j'y crois moyen aux 8 ans de dévelopement sur le prochain Horizon.
    neptonic posted the 02/09/2026 at 04:06 PM
    aozora78 ça n’aurait rien changé dans tout les cas la preproduction ne nécessite pas beaucoup de personne.
    Ca ne fait que 3/4 ans que forbidden West et son DLC est sortie.

    Il passera en full prod vers 2027 après la sortie de Hunter Gathering. Pour une sortie vers 2029


    La preprod la c’est la plus longue du développement, par exemple the witcher 4 aura passer 4/5 ans en preprod avec une équipe réduite et en full prod seulement depuis 2024
    kratoszeus posted the 02/09/2026 at 04:41 PM
    Lol vu le flop du jeu multi et des réactions depuis l'annonce . Sony va devoir revoir ses plans. Sinon fermeture du studio assuré. Les mecs vendent plus de 40 millions de jeux de la licence des 2 exemplaires et t'arrivent a te pondre cet étron qui a 10 ans de retard de ce qui est a la mode lol.
    jenicris posted the 02/09/2026 at 04:54 PM
    neptonic aozora78 les full prod c'est souvent ce qu'il y a de plus rapide. Pour le GaaS de Guerrilla a mon avis c'est max début 2027
    neptonic posted the 02/09/2026 at 05:58 PM
    jenicris oui generalment 2,5/3 ans max pour la full production
    maxx posted the 02/09/2026 at 06:38 PM
    Hum... Ca me dérange pas d'attendre très longtemps pour avoir une bonne suite qui propose pleins de nouveautés. Mais cet épisode 3 aura t il vraiment beaucoup d'années de développement si c'est ce jeu qui les occupe depuis tout ce temps? Et j'aurais aimé qu'en fond ils aient un autre projet que ça... Une nouvelle licence ou Killzone ou même un projet Horizon plus alléchant.
    Je leur souhaite de réussir car j'aime beaucoup ce studios et je veux pas qu'ils subissent des coupes dans les effectifs mais franchement ce projet ne me dit pas du tout. Et franchement je comprends pas trop la sélection de GaaS chez Sony... J'ai l'impression que finalement Fractions 2 aurait pu être la meilleure proposition. Quand je joue a Arc Raiders, j'imagine totalement quelque chose de semblable dans l'univers de TLOU, le tout avec le gameplay de TLOU Fractions. Le jeu aurait pu ensuite être suivi par d'autres développeurs pour par réquisitionner ND sur des années et des années. Mais non, annulation et a la place on a Concord, ce Horizon, Marathon. Non, je comprends pas trop...
    jenicris posted the 02/09/2026 at 06:46 PM
    maxx Mais cet épisode 3 aura t il vraiment beaucoup d'années de développement si c'est ce jeu qui les occupe depuis tout ce temps?

    Pour ce que ça vaut, officiellement Guerrilla avait déjà dit fin 2022, qu'ils étaient sur Horizon 3. Comme disent Kotaku et Schreier, la plupart du studio est sur le jeu multijoueur de Guerrilla, mais pas tout le studio.
    Ce qui fait qu'une team plus petite doit être sur le 3 du coup, pour la pré-prod. Et comme les pré-prod sont souvent longue...

    https://x.com/LifeAtGuerrilla/status/1603752192166469634?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1603752192166469634%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=

    neptonic
    sosky posted the 02/09/2026 at 07:47 PM
    Sony qui n’a toujours pas compris que le marché des GAAS est saturé, au point mort et que les joueurs restent sur leur jeu fétiche point…
    wickette posted the 02/09/2026 at 07:54 PM
    Quelle honte franchement ce giga push GaaS, que des retards et des annulations depuis 2022...

    jenicris
    C'est pas une histoire de pré-prod ou pas, c'est une histoire de planning, si l'équipe de développement ne peut pas se pencher en majorité sur Horizon 3 avant 2026 alors le Horizon 3 sera en pré-production/expérimentation ou autre avant ça.

    Si Sony a dit que Horizon 3 c'est 2027, le planning serait fait en conséquence, mais ils ont décidé que c'est le GaaS qui prend la main, pareil pour Naughty Dog avant qu'ils ne sonnent l'alarme car TLOU Factions mettaient justement en péril leur roadmap jeux solo
    jenicris posted the 02/09/2026 at 08:11 PM
    wickette Forbidden West est sortie en 2022, donc même si y a ce GaaS ou pas, tout inclus on voyait rien avant 2027/2028.
    Dans tous les cas, une équipe est déjà sur Horizon 3, c'est pas moi qui le dit, et a part être en pre-prod, voir un peu plus, ils vont pas faire grand chose de plus, si pas mal de leurs devs sont passé sur le GaaS.
    Dans tous les cas y a bien une équipe dessus, même si c'est pas la priorité du studio
    Puis si le jeu peut, peu être sortir dans 3 ans au mieux, c'est qu'ils ont avancé un minimum tout de même.

    C'est un peu comme chez ND, en full prod on a Intergalactic qui accapare la majorité du studio et leur second jeu avec une petite équipe
    Pour Faction 2, ND avait surtout peur de l'après et du suivie notamment, qui aurait fait que le studios n'aurait plus fait que du GaaS
    Pour Guerrilla je m'inquiète pas, au vu du bide que leur GaaS va sûrement faire. Même si Horizon 3 prend du retard
    wickette posted the 02/09/2026 at 08:38 PM
    jenicris
    Après ici c'est "au mieux" dans 3 ans, 2029 en cross-gen en théorie. C'est même pas confirmé pour 2029.

    Je ne dis pas qu'il n'a pas avancé mais qu'il a été/est fortement ralenti pour le GaaS, c'est plus ça mon point .

    Ce qui a fait le succès du studio c'est les 38+ millions de ventes de H1 et H2, à voir si le GaaS pourra partir de ce succès mais ils ont clairement pris un risque et si ce GaaS marche mal ça fera un trou de revenus assez conséquent pendant X années pour Guerilla.

    Les consommateurs semblent quand même + demandeurs d'un Horizon 3 que de ce GaaS, surtout que ce dernier divise pas mal au vu du gameplay (choix de heros plutôt que création d'un perso etc.) et surtout de la D.A.
    jenicris posted the 02/09/2026 at 08:44 PM
    wickette dans le fond je suis globalement d'accord avec toi, notamment sur le fait de vouloir Horizon 3 au lieu de ce GaaS. Moi même leur jeu multijoueur, je m'en contrefous.
    Maintenant j'espère vraiment que Horizon 3 ça sera dans 3 ans genre début 2029 et non au delà. Là ça serait totalement grotesque. Surtout que Forbidden West c'est très bien vendu.

    Et moi même j'aurai aimé qu'ils fassent jamais ce GaaS et se limite au 3. Et c'est valable pour tous leurs studios d'ailleurs. Notamment Bend et Bluepoint.
    wickette posted the 02/09/2026 at 08:56 PM
    jenicris

    Franchement si un GaaS devait venir d'eux, pourquoi pas un killzone quoi à la limite, mais ça c'est un autre sujet
    gamerdome posted the 02/09/2026 at 10:05 PM
    H1 : 2017
    H2 : 2022
    On pouvait donc s'attendre à 2027 pour H3... mais il faudra donc attendre 3 à 5 ans à partir de maintenant, donc entre 2029 à 2031... 15 ans pour une trilogie, quelle déception.

    En plus si le gaas a du succès, il faudra encore une équipe pour assurer le suivi, je vais finir par espérer qu'il bide.

    kratoszeus posted the 02/10/2026 at 07:43 AM
    Studio mort à mes yeux.. merci Herman et Ryan
    magneto860 posted the 02/10/2026 at 09:36 AM
    Uncharted, The Last of Us, Ratchet, Spider-Man, Death Stranding, Gof of War, Horizon, etc, c'est un seul épisode phare par génération de console car ces jeux ont pour objectif complémentaire de faire vendre des consoles Sony.

    Donc dans un premier temps, il y aura exclu PS6. Puis le jeu viendra éventuellement sur PS5 (ça dépendra des licences) car il s'agira aussi de rentabiliser le jeu. Pour moi c'est logique.
    mattewlogan posted the 02/10/2026 at 10:02 AM
    Le dernier m’a soûlé, donc je suis pas pressé
    ouken posted the 02/10/2026 at 11:34 AM
    ya du taf vue le 2
    nikolastation posted the 02/10/2026 at 03:11 PM
    Le 1er avait tout pour lui, même s'il n'était pas parfait. Le 2 a été une purge pour moi (de beaux graphismes ne font pas tout). Alors quand je vois débarquer Lego Horizon, Horizon VR, Horizon Hunters Gathering... mais toujours pas de Horizon 3. 4 ans après la sortie du dernier opus !
    Licence morte à mes yeux. Quel gâchis...
    heracles posted the 02/10/2026 at 06:15 PM
    Et en attendant on doit se taper la bouse jeu service c'est bien ça ?
    jenicris posted the 02/10/2026 at 07:20 PM
    heracles en effet. Mais bon vu le bide qu'il va faire, ils auront pas d'autres choix que de passer sur le 3 rapidement
    heracles posted the 02/10/2026 at 07:43 PM
    jenicris Et espérons qu'ils ont enfin compris qu'il faut tourner la page avec les jeux service
    jenicris posted the 02/10/2026 at 07:47 PM
    heracles c'est l'un des derniers qu'il reste sur les 12 de départ. Les autres ayant tous annulé ou bider comme Concord
