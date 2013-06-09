Les studios Sony
Selon des sources de Kotaku, Horizon 3 arriverait dans 3 ans au mieux:
Si Horizon Hunters Gathering peut sembler n'être qu'un projet secondaire parmi d'autres, il s'agit en réalité du jeu principal sur lequel travaillent actuellement de nombreux membres du studio néerlandais, selon deux sources proches de la franchise. Selon l'une d'elles, une grande partie du personnel travaillant sur Horizon Zero Dawn 3 a été réaffectée à Horizon Hunters Gathering, que Sony souhaite faire devenir un succès multijoueur. Une autre source a laissé entendre que les fans pourraient ne pas voir la prochaine véritable aventure d'Aloy avant trois à cinq ans, ce qui en ferait un jeu PlayStation 6, même s'il pourrait tout de même sortir sur PS5 en tant que jeu cross-gen.
Ca va dans le sens de ce que disait Jason Schreier (Bloomberg), y a peu sur Bluesky.
Ouais, impossible d'avoir les jeux solo PS day one pc
Donc ouai à voir. Mais j'y crois moyen aux 8 ans de dévelopement sur le prochain Horizon.
Ca ne fait que 3/4 ans que forbidden West et son DLC est sortie.
Il passera en full prod vers 2027 après la sortie de Hunter Gathering. Pour une sortie vers 2029
La preprod la c’est la plus longue du développement, par exemple the witcher 4 aura passer 4/5 ans en preprod avec une équipe réduite et en full prod seulement depuis 2024
Je leur souhaite de réussir car j'aime beaucoup ce studios et je veux pas qu'ils subissent des coupes dans les effectifs mais franchement ce projet ne me dit pas du tout. Et franchement je comprends pas trop la sélection de GaaS chez Sony... J'ai l'impression que finalement Fractions 2 aurait pu être la meilleure proposition. Quand je joue a Arc Raiders, j'imagine totalement quelque chose de semblable dans l'univers de TLOU, le tout avec le gameplay de TLOU Fractions. Le jeu aurait pu ensuite être suivi par d'autres développeurs pour par réquisitionner ND sur des années et des années. Mais non, annulation et a la place on a Concord, ce Horizon, Marathon. Non, je comprends pas trop...
Pour ce que ça vaut, officiellement Guerrilla avait déjà dit fin 2022, qu'ils étaient sur Horizon 3. Comme disent Kotaku et Schreier, la plupart du studio est sur le jeu multijoueur de Guerrilla, mais pas tout le studio.
Ce qui fait qu'une team plus petite doit être sur le 3 du coup, pour la pré-prod. Et comme les pré-prod sont souvent longue...
C'est pas une histoire de pré-prod ou pas, c'est une histoire de planning, si l'équipe de développement ne peut pas se pencher en majorité sur Horizon 3 avant 2026 alors le Horizon 3 sera en pré-production/expérimentation ou autre avant ça.
Si Sony a dit que Horizon 3 c'est 2027, le planning serait fait en conséquence, mais ils ont décidé que c'est le GaaS qui prend la main, pareil pour Naughty Dog avant qu'ils ne sonnent l'alarme car TLOU Factions mettaient justement en péril leur roadmap jeux solo
Dans tous les cas, une équipe est déjà sur Horizon 3, c'est pas moi qui le dit, et a part être en pre-prod, voir un peu plus, ils vont pas faire grand chose de plus, si pas mal de leurs devs sont passé sur le GaaS.
Dans tous les cas y a bien une équipe dessus, même si c'est pas la priorité du studio
Puis si le jeu peut, peu être sortir dans 3 ans au mieux, c'est qu'ils ont avancé un minimum tout de même.
C'est un peu comme chez ND, en full prod on a Intergalactic qui accapare la majorité du studio et leur second jeu avec une petite équipe
Pour Faction 2, ND avait surtout peur de l'après et du suivie notamment, qui aurait fait que le studios n'aurait plus fait que du GaaS
Pour Guerrilla je m'inquiète pas, au vu du bide que leur GaaS va sûrement faire. Même si Horizon 3 prend du retard
Après ici c'est "au mieux" dans 3 ans, 2029 en cross-gen en théorie. C'est même pas confirmé pour 2029.
Je ne dis pas qu'il n'a pas avancé mais qu'il a été/est fortement ralenti pour le GaaS, c'est plus ça mon point .
Ce qui a fait le succès du studio c'est les 38+ millions de ventes de H1 et H2, à voir si le GaaS pourra partir de ce succès mais ils ont clairement pris un risque et si ce GaaS marche mal ça fera un trou de revenus assez conséquent pendant X années pour Guerilla.
Les consommateurs semblent quand même + demandeurs d'un Horizon 3 que de ce GaaS, surtout que ce dernier divise pas mal au vu du gameplay (choix de heros plutôt que création d'un perso etc.) et surtout de la D.A.
Maintenant j'espère vraiment que Horizon 3 ça sera dans 3 ans genre début 2029 et non au delà. Là ça serait totalement grotesque. Surtout que Forbidden West c'est très bien vendu.
Et moi même j'aurai aimé qu'ils fassent jamais ce GaaS et se limite au 3. Et c'est valable pour tous leurs studios d'ailleurs. Notamment Bend et Bluepoint.
Franchement si un GaaS devait venir d'eux, pourquoi pas un killzone quoi à la limite, mais ça c'est un autre sujet
H2 : 2022
On pouvait donc s'attendre à 2027 pour H3... mais il faudra donc attendre 3 à 5 ans à partir de maintenant, donc entre 2029 à 2031... 15 ans pour une trilogie, quelle déception.
En plus si le gaas a du succès, il faudra encore une équipe pour assurer le suivi, je vais finir par espérer qu'il bide.
Donc dans un premier temps, il y aura exclu PS6. Puis le jeu viendra éventuellement sur PS5 (ça dépendra des licences) car il s'agira aussi de rentabiliser le jeu. Pour moi c'est logique.
Licence morte à mes yeux. Quel gâchis...