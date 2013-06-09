Si Horizon Hunters Gathering peut sembler n'être qu'un projet secondaire parmi d'autres, il s'agit en réalité du jeu principal sur lequel travaillent actuellement de nombreux membres du studio néerlandais, selon deux sources proches de la franchise. Selon l'une d'elles, une grande partie du personnel travaillant sur Horizon Zero Dawn 3 a été réaffectée à Horizon Hunters Gathering, que Sony souhaite faire devenir un succès multijoueur. Une autre source a laissé entendre que les fans pourraient ne pas voir la prochaine véritable aventure d'Aloy avant trois à cinq ans, ce qui en ferait un jeu PlayStation 6, même s'il pourrait tout de même sortir sur PS5 en tant que jeu cross-gen.

Selon des sources de Kotaku, Horizon 3 arriverait dans 3 ans au mieux:Ca va dans le sens de ce que disait Jason Schreier (Bloomberg), y a peu sur Bluesky.