Prévisions de Sony sur de futures fusions/acquisitions à partir de Mars 2025:L'entreprise a fixé une limite d'investissement de croissance de 1800 milliards de yens (environ 11,4 milliards de dollars) pour les deux années allant de mars 2025 à mars 2027, y compris les fusions, les acquisitions et les rachats d'actions.Sony va obtenir une place au conseil d'administration de Kadokawa maintenant qu'ils sont actionnaire majoritaire de ces derniers.Sony ne prevoit pas d'acquérir d'autres actions de Kadokawa pour le moment.

Le groupe Sony poursuivra sa stratégie de croissance consistant à accumuler des IP, telles que des jeux et des animes, par le biais de fusions et d'acquisitions, à partir de mars 2025

posted the 12/26/2024 at 07:51 PM by jenicris