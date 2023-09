Dealabs encore une fois, vient de leak partiellement, certains des prochains jeux de Extra qui apparaîtront le 19 septembre :L’annonce officielle de la sélection des titres ajoutés au catalogue des jeux PS Plus Extra et Premium aura lieu le 13 septembre 2023 à 17:30 heure française.

Who likes this ?

posted the 09/11/2023 at 11:24 AM by jenicris