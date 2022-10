Granzella a annoncé R-Type Final 3 Evolved pour la PlayStation 5, comme le révèle le dernier numéro de Weekly Famitsu. Il sera lancé en mars 2023.R-Type Final 3 Evolved est basé sur R-Type Final 2, avec des graphismes améliorés, plus de 100 vaisseaux jouables, sept nouvelles scènes exclusives, le support PlayStation VR2 pour les scènes de décollage, des espaces métavers pour les lobbies multijoueurs en ligne et des mini-jeux.

posted the 10/26/2022 at 06:50 AM by jenicris