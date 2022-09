- C'est Jim Ryan qui a demandé à l'équipe chargée des relations avec les tiers de mettre au point un plan pour revigorer le secteur indépendant et Shuhei a été recruté pour le diriger.



- Lorsque Greg Rice a perdu son emploi chez Double Fine après avoir été racheté par MS, il a contacté Shuhei qui a recommandé son embauche.



- Les développeurs indépendants avaient l'habitude de soumettre leurs jeux aux trois sièges sociaux de PS (US, JP et EU) et chacun avait des règles légèrement différentes, ce qui rendait la publication plus difficile pour les développeurs indépendants.



- Ils ont travaillé à la globalisation de leurs outils sur PS5 pour faciliter le travail des indépendants, et ont mis des outils d'analyse à la disposition de tous les développeurs pour améliorer leur compréhension de leurs jeux, avec des sessions de formation/vidéos pour comprendre ces outils.



- Ils ont remarqué que le fait d'annoncer plusieurs jeux indépendants en même temps sur le blog de la PS, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises l'année dernière, a permis d'obtenir plus de vues et de couverture que d'habitude.



- Leurs choix mensuels sur le PS Store ont également été très populaires auprès des consommateurs.



- Ils essaient d'inciter davantage de tiers à mettre leurs jeux sur PS+ afin de leur redonner vie lorsque leurs ventes commencent à s'essouffler.

