Éditeur : Justdan

Développeur : Wanin

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch (Japon)

Date de sortie : 30 Aout 2022 (Occident)

Entrez dans le quartier animé de Ximending à Taïwan, une destination populaire pour les gourmets et les mélomanes... et les entités interdimensionnelles qui veulent détruire le monde !Un an après avoir sauvé l'humanité de la destruction de leur dimension, Yumo et les Gardiens de Kunlun affrontent de nouveaux ennemis dans une suite avec plus de gameplay et d'action que jamais. Basculez entre quatre personnages différents, obtenez des bonus de statistiques en mangeant dans des restaurants du monde réel et ajustez vos capacités et vos combos d'orbes en fonction de votre style de jeu !Avez-vous ce qu'il faut pour protéger l'humanité de ces nouvelles forces du mal ?