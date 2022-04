Cory Barlog nous parle un peu de Ragnarok dans une vidéo sur le Twitter de Santa Monica Studio, voici ce qu'il dit:

God of War Ragnarok - l'éléphant dans la pièce - ouais. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, c'est parce que tout le monde est tête baissée et travaille dur. Nous sommes des perfectionnistes. Tout le monde est en train de peaufiner les graphisme au niveau 3. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que j'aimerais pouvoir les partager avec vous, mais ce n'est pas encore prêt à être montré. Mais je vous garantis qu'à la seconde même où nous aurons quelque chose à partager, nous le ferons. Parce que nous ne voulons pas retenir quoi que ce soit. Alors, s'il vous plaît, tenez-vous bien, sachez que quelque chose de cool va arriver, et que nous - tout le monde ici à Santa Monica - sommes incroyablement reconnaissants pour tout le soutien que vous nous avez apporté."

Bruno Velazquez, animator director du jeu, confirme que Ragnarok sortira bien cette année: