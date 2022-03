Éditeur : Justdan

Développeur : Wanin

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch (Japon)

Date de sortie : Été 2022 (Occident)

Langues : Anglais / Japonais / Russe / Coréen.

(La vidéo vient d'être supprimé, plus qu'a attendre qu'elle revienne)Le jeu se déroule un an après Dusk Diver.Yumo et ses amis reprennent les armes pour protéger les humains.La ville animée de Ximending et son sombre monde souterrain, Youshanding sont en danger.