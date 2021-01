Graphismes et animations :

S'adressant à Official PlayStation Magazine, les fondateurs d'Ember Lab, Mike et Josh Grier, expliquent que, pour eux, l'obsession croissante de l'industrie pour la motion capture et le photoréalisme ne correspondait tout simplement pas à leur vision d'une expérience véritablement artisanale.



"L'utilisation de l'animation par images clés nous donne la possibilité d'ajouter une personnalité supplémentaire au personnage stylisé que nous avons développé", explique Josh. "Nous investissons plus de temps dans les visages des personnages afin de pouvoir ajouter les subtilités de l'émotion et de l'expression à leurs performances". Mike est d'accord, ajoutant que le style "nous donne également la possibilité de développer des animations de gameplay dynamiques". Même si les mouvements de Kena sont fantastiques, nous essayons de donner du poids à toutes ses actions et attaques et de faire en sorte que le contrôle du personnage se sente vraiment serré et réactif".

Influence culturelle/source d'inspiration :

Mais si Kena : Bridge of Spirits est sans aucun doute un autre bonbon interactif pour les yeux qui permet aux joueurs de mettre leur nouvelle PS5 à l'épreuve, ce sont les influences derrière ce style visuel qui sont sans doute encore plus inspirées. Chronique des aventures d'un jeune guide spirituel qui conduit les âmes d'un royaume à l'autre, l'exclusivité console temporaire d'Ember Lab s'inspire fortement des cultures balinaises pour définir son univers, ses personnages et même sa musique.



"L'influence des cultures du sud-est asiatique sur Kena ne peut être exagérée", poursuit Josh. "Cependant, notre compréhension et notre exposition à la culture balinaise ne sont venues qu'après avoir commencé à collaborer avec le groupe Çudamani. Notre compositeur, Jason [Gallaty], a contacté Gamelan Çudamani dans l'espoir d'intégrer leur style musical et leurs instruments traditionnels dans la bande-son. Jason a passé beaucoup de temps à travailler avec l'équipe de Çudamani pour établir une collaboration qui apporterait leur son dans le jeu d'une manière respectueuse. Grâce à cette collaboration, nous avons découvert que l'incroyable culture balinaise comportait des similitudes avec le concept du jeu : aider les esprits coincés et en difficulté à aller de l'avant. La musique est une partie importante de ce processus dans la culture balinaise et la collaboration avec Çudamani nous a aidés à construire cela d'une manière authentique".

Sur la lutte des personnages:

Malgré son charme esthétique immédiat, cependant, ne vous attendez pas à ce que Kena soit une promenade dans les bois .....



"Kena a elle aussi besoin d'un peu d'aide", dit Mike."Nous exposons cette faiblesse en elle et elle passe par un changement. L'idée d'être un esprit est que vous devez aider ces esprits à cent pour cent, vous devez être totalement désintéressé. Mais si vous vous accrochez à quelque chose, cela peut vous retenir, et c'est ce qui vient à l'esprit quand vous affrontez certains des esprits les plus difficiles".

Armes et support de la DualSense:

De même, le gameplay normal de Kena sera autant un test de puissance mystique qu'une visite guidée de l'univers merveilleusement réalisé d'Ember Lab. Afin d'aider les esprits à oublier le passé, Kena devra s'attaquer aux manifestations de leur corruption, en utilisant un hybride arc-boutant pour déployer des attaques combinées dévastatrices contre un certain nombre de boss tout au long de la campagne. Mike révèle qu'Ember a expérimenté la technologie de rétroaction haptique de la DualSense pour rendre les combats de Kena encore plus accrocheurs sur PS5, en utilisant les gachettes adaptatives pour "encourager des tirs de flèches tactiques, réfléchis et entièrement dessinés" dans les combats à distance.



"Vous avez un peu de résistance sur la gâchette droite qui se resserre lorsque vous tirez à fond", poursuit Mike. "Lorsque la corde est bien tirée, l'arc est plus puissant et plus précis, et vous sentirez cette tension sur la détente lorsque vous tirerez en arrière.

Sur les Puzzles et la nature du jeu se prêtant à des extensions épisodiques... (il semble que la structure soit basée sur les esprits rencontrés dans le monde alias les boss):