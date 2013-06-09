C'est via son twitter que le studio Santa Monica confirme que God of War Laufey aura une version disque.Sachant que les versions disques seront terminées à partir de janvier 2028. Il n'est pas difficile à comprendre, que cela confirme indirectement une sortie du jeu pour l'année prochaine.Probablement l'un des derniers jeux first party de Sony sur disque avec Intergalactic (mi-2027 selon Jason Schreier)?Et ce qui va dans le sens également de Jason Schreier qui parlait de février ou mars 2027.