SONY Waypoint
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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 07/10/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Santa Monica confirme indirectement une sortie de GOW Laufey pour l'année prochaine
Les studios Sony


C'est via son twitter que le studio Santa Monica confirme que God of War Laufey aura une version disque.
Sachant que les versions disques seront terminées à partir de janvier 2028. Il n'est pas difficile à comprendre, que cela confirme indirectement une sortie du jeu pour l'année prochaine.
Probablement l'un des derniers jeux first party de Sony sur disque avec Intergalactic (mi-2027 selon Jason Schreier)?

Et ce qui va dans le sens également de Jason Schreier qui parlait de février ou mars 2027.
https://x.com/sonysantamonica/status/2075664837095674340
    tags : santa monica ps5 god of war laufey
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    neptonic
    posted the 07/10/2026 at 07:50 PM by jenicris
    comments (24)
    icebergbrulant posted the 07/10/2026 at 07:57 PM
    Genre maintenant on va les remercier que ça sorte sur disque

    Sony... ce n’est pas fini
    supasaiyajin posted the 07/10/2026 at 08:01 PM
    C'est cool, mais non, j'achèterai pas. Tout comme Sony qui ignore ses clients, je vais les ignorer aussi.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 08:02 PM
    Vivement
    neptonic posted the 07/10/2026 at 08:03 PM
    Day one
    altendorf posted the 07/10/2026 at 08:03 PM
    Oui bon en même temps on en doutait pas
    icebergbrulant posted the 07/10/2026 at 08:04 PM
    supasaiyajin Prenez le en occaz, ça fera 0 euros à Sony
    22 posted the 07/10/2026 at 08:05 PM
    lolfey! déja que le jeu me dit rien, avec l'annonce de sony, ça donne surtout envie de boycotter dés maintenant leurs jeux exclus.

    mais bon, en même temps on savait que ça allait arrivé un jour le full déma, ils ont juste endossé le rôle du méchant et annoncé en premier.
    supasaiyajin posted the 07/10/2026 at 08:06 PM
    icebergbrulant Ouais à la limite.
    niflheim posted the 07/10/2026 at 08:07 PM
    Excellente nouvelle ça remonte un peu le moral.

    Intergalactic, il y a encore cette peur qu'il n'arrive pas avant 2028 https://www.thegamer.com/intergalactic-the-heretic-prophet-physical-release-date-before-2028/

    Pourvu qu'il arrive à temps, histoire de finir cette dernière génération de jeu physique en apothéose.
    xynot posted the 07/10/2026 at 08:08 PM
    Et si on veut mettre le disque dans une PS6 ?
    jenicris posted the 07/10/2026 at 08:08 PM
    Je me doutais des coms
    nicoliafox posted the 07/10/2026 at 08:11 PM
    22 "Le méchant" était pourtant considéré comme le bon chevalier blanc du physique jusqu'a la minute avant l'annonce. Soyons sérieux, personne n'attendais a ce que ce soit "Voici une date, après c'est fini. Bisous" . Genre il pouvaient pas annoncer une PS6 fill demat et laisser vivre le marché de la PS4-5 encore quelques années ? Un lecteur a part pour la retro ? C'est quand même fou que ce soit le seul média (et l'un des plus récents) qui abandonne en premier le physique alors qu'on vends encore des DVD et des vinyles dans les magasins en 2026.
    icebergbrulant posted the 07/10/2026 at 08:11 PM
    supasaiyajin pareil pour Wolverine
    Ce sera notre petite vengeance avant que le full démat s’installe

    Sony considère depuis pas mal de temps que les pro-physiques et par extension les revendeurs, sont les ennemis à abattre et bien abattez nous mais on se rebellera jusqu'à notre dernier souffle

    jenicris Jusqu’au 31 décembre 2027 voire +, Sony n’aura pas la paix, je te le garantie
    Après bien entendu, c’est une bonne nouvelle que Laufey sorte bientôt
    jenicris posted the 07/10/2026 at 08:21 PM
    icebergbrulant oui je m'en doute après je dirais que c'est mérité.
    Mais bon sur GK j'en vois pas l'intérêt dans l'espace com. Autant le faire sur Twitter là au moins ils le verront
    keiku posted the 07/10/2026 at 08:38 PM
    le jeu sony ou tu vois une xbox sur la jaquette
    maxx posted the 07/10/2026 at 08:45 PM
    Oui le jeu sent bon pour debut 2027 clairement.
    Après ce qui est intéressant c'est que les studios n'étaient pas au courant de l'annonce de Sony apparemment et je pense qu'ils ne doivent pas être ultra fan. ND qui change sa bannière X avec des disques pour Intergalactic, le timing est particulier. Et ici Santa Monica qui se sent le besoin de communiquer là dessus alors qu'il n'était pas nécessaire de le faire.
    jenicris posted the 07/10/2026 at 08:46 PM
    maxx pour ND ça date de bien avant
    maxx posted the 07/10/2026 at 09:06 PM
    jenicris Ah je ne savais pas
    Mais bon Santa Monica n'avait quand même pas grand intérêt a en parler là maintenant. Je trouve ça étrange de le préciser comme ça, comme d'autres éditeurs qui ont récemment bien communiqué sur la disponibilité de version disque de leurs jeux a venir.
    marcus62 posted the 07/10/2026 at 09:11 PM
    God of War Laufey ce sera day one. Sa longue séquence de gameplay m’a totalement convaincu et hypé.
    walterwhite posted the 07/10/2026 at 10:08 PM
    La part du physique est dispensable pour SONY, dont acte…ceux qui le veulent et jouent en physique, vu qu’on représente rien, vous êtes chaud pour le boycotter ou l’acheter d’occaz ? Faudrait songer à s’organiser et priver SONY de ses revenus.
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 10:10 PM
    walterwhite Acheter en masse physiquement et boycott le démat
    narphe1 posted the 07/10/2026 at 10:10 PM
    Par contre la nouvelle trilogie remake vous pouvez faire une croix dessus
    walterwhite posted the 07/10/2026 at 10:13 PM
    ouroboros4 Les laisser se démerder avec les revenus du démat’ me semble plus approprié. M’est d’avis qu’ils ont plus à perdre qu’ils le disent.
    oreillesal posted the 07/10/2026 at 10:32 PM
    Une expérience rafraîchissante et girly, gros day one évidemment, le reste n'est que littérature
    Sony, for the (verry) payer
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