Les studios Sony
C'est via son twitter que le studio Santa Monica confirme que God of War Laufey aura une version disque.
Sachant que les versions disques seront terminées à partir de janvier 2028. Il n'est pas difficile à comprendre, que cela confirme indirectement une sortie du jeu pour l'année prochaine.
Probablement l'un des derniers jeux first party de Sony sur disque avec Intergalactic (mi-2027 selon Jason Schreier)?
Et ce qui va dans le sens également de Jason Schreier qui parlait de février ou mars 2027.
posted the 07/10/2026 at 07:50 PM by jenicris
Sony... ce n’est pas fini
mais bon, en même temps on savait que ça allait arrivé un jour le full déma, ils ont juste endossé le rôle du méchant et annoncé en premier.
Intergalactic, il y a encore cette peur qu'il n'arrive pas avant 2028 https://www.thegamer.com/intergalactic-the-heretic-prophet-physical-release-date-before-2028/
Pourvu qu'il arrive à temps, histoire de finir cette dernière génération de jeu physique en apothéose.
Ce sera notre petite vengeance avant que le full démat s’installe
Sony considère depuis pas mal de temps que les pro-physiques et par extension les revendeurs, sont les ennemis à abattre et bien abattez nous mais on se rebellera jusqu'à notre dernier souffle
jenicris Jusqu’au 31 décembre 2027 voire +, Sony n’aura pas la paix, je te le garantie
Après bien entendu, c’est une bonne nouvelle que Laufey sorte bientôt
Mais bon sur GK j'en vois pas l'intérêt dans l'espace com. Autant le faire sur Twitter là au moins ils le verront
Après ce qui est intéressant c'est que les studios n'étaient pas au courant de l'annonce de Sony apparemment et je pense qu'ils ne doivent pas être ultra fan. ND qui change sa bannière X avec des disques pour Intergalactic, le timing est particulier. Et ici Santa Monica qui se sent le besoin de communiquer là dessus alors qu'il n'était pas nécessaire de le faire.
Mais bon Santa Monica n'avait quand même pas grand intérêt a en parler là maintenant. Je trouve ça étrange de le préciser comme ça, comme d'autres éditeurs qui ont récemment bien communiqué sur la disponibilité de version disque de leurs jeux a venir.
Sony, for the (verry) payer