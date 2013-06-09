Et comme Sony aime bien enchaîner les mauvaises nouvelles...Le PlayStation Store sur PS3 fermera ses portes sur certains marchés à partir de cette année,Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter de nouveaux contenus une fois que le PlayStation Store aura fermé sur ces appareils.Alors que le PlayStation Store continue d’évoluer pour s’adapter aux systèmes de commerce modernes, notamment aux nouvelles normes de traitement des paiements, laPar conséquent, nous devrons fermer le PlayStation Store sur ces appareils selon le calendrier suivant :– Le PlayStation Store sur PS3 fermera à partir d’août 2026.: le PlayStation Store sur PS3 fermera à partir de fin 2026., le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita fermera en juillet 2027.