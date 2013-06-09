Playstation 3
Et comme Sony aime bien enchaîner les mauvaises nouvelles...
Le PlayStation Store sur PS3 fermera ses portes sur certains marchés à partir de cette année, puis sera définitivement fermé pour la PS3 et la PS Vita l'année prochaine.
Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter de nouveaux contenus une fois que le PlayStation Store aura fermé sur ces appareils. Afin de faciliter la transition, les joueurs pourront continuer à télécharger les contenus déjà achetés après la date de fermeture, et ce pendant une période indéterminée.
Alors que le PlayStation Store continue d’évoluer pour s’adapter aux systèmes de commerce modernes, notamment aux nouvelles normes de traitement des paiements, la PS3 et la PS Vita ne sont plus en mesure de prendre en charge ces mises à jour au niveau requis.
Par conséquent, nous devrons fermer le PlayStation Store sur ces appareils selon le calendrier suivant :
Mexique, Honduras, Nicaragua
– Le PlayStation Store sur PS3 fermera à partir d’août 2026.
Autres pays d’Amérique latine et du Moyen-Orient
: le PlayStation Store sur PS3 fermera à partir de fin 2026.
Dans tous les autres pays
, le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita fermera en juillet 2027.
posted the 07/01/2026 at 06:27 PM by jenicris
Qui aurait pu prédire?