Hardware – Les ventes d'unités de matériel PlayStation sont tombées à leur niveau le plus bas pour un mois de mai depuis mai 2000, tandis que les ventes d'unités de matériel Xbox ont atteint leur plus bas niveau jamais enregistré pour un mois de Mai.

En bref : les tendances du mois de mai



- Les plus grands succès continuent de cartonner, tandis que tout le reste est mis à mal (rien de nouveau)

- Ce sera le dernier mois de croissance des ventes de hardware pendant… un certain temps. La hausse des prix et la comparaison avec le lancement de la Switch 2 formeront un cocktail explosif

- La demande des consommateurs reste solide, mais la question est de savoir combien de temps les prix permettront de maintenir cette tendance ?

Mat Piscatella de Circana (top US)Merci à l'IA encore une fois, et la pénuries de composants qui en découle : RAM, SSD...Et pendant ce temps Microsoft subit son pire mois de Mai de l'histoire, encore une fois grâce à la fabuleuse IA.Sûrement de futures hausses à venir encore, j'imagine, comme hier, mais cette fois pour Sony et Nintendo.Sortir une next gen avec de tels prix qui seront encore plus important que pour les consoles actuelles seraient une hérésie (et les constructeurs le feront sûrement à cause des contrats qu'ils ont signé).Le cross-gen va durer pendant des lustres...Par contre ceux qui ont déjà une console de salon, si leur console crame, ça va être un réel plaisir à en racheter une avec ces prix actuels!