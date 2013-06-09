Business & stratégie commerciale
Mat Piscatella de Circana (top US)
Hardware – Les ventes d'unités de matériel PlayStation sont tombées à leur niveau le plus bas pour un mois de mai depuis mai 2000, tandis que les ventes d'unités de matériel Xbox ont atteint leur plus bas niveau jamais enregistré pour un mois de Mai.
En bref : les tendances du mois de mai
- Les plus grands succès continuent de cartonner, tandis que tout le reste est mis à mal (rien de nouveau)
- Ce sera le dernier mois de croissance des ventes de hardware pendant… un certain temps. La hausse des prix et la comparaison avec le lancement de la Switch 2 formeront un cocktail explosif
- La demande des consommateurs reste solide, mais la question est de savoir combien de temps les prix permettront de maintenir cette tendance ?
Merci à l'IA encore une fois, et la pénuries de composants qui en découle : RAM, SSD...
Et pendant ce temps Microsoft subit son pire mois de Mai de l'histoire, encore une fois grâce à la fabuleuse IA.
Sûrement de futures hausses à venir encore, j'imagine, comme hier, mais cette fois pour Sony et Nintendo.
Sortir une next gen avec de tels prix qui seront encore plus important que pour les consoles actuelles seraient une hérésie (et les constructeurs le feront sûrement à cause des contrats qu'ils ont signé).
Le cross-gen va durer pendant des lustres...
Par contre ceux qui ont déjà une console de salon, si leur console crame, ça va être un réel plaisir à en racheter une avec ces prix actuels!
posted the 06/26/2026 at 01:44 PM by jenicris
Sans la hausse, les ventes sont censées ralentir quand par rapport à un cycle normal ?
On a eu peu de first party aussi
De toute façon les 3 constructeurs n'y échapperont pas. Même la Switch 2 va sois disant augmenter l'année prochaine.
C'est vrai qu'il n'y aura pas assez de consoles pour GTAVI ? Les prix des consoles augmentent mais la production ne suit pas.
Et God of War Laufey qui devrait sortir assez vite
icebergbrulant ouroboros4 après ce sont que des chiffres, ceux qui ont déjà la console, s'en foutent. Eux vont kiffer la tonne de jeux qui arrivent
Un autre doublement du prix d'ici fin 2027 mdr, la next gen est DEAD.
https://x.com/ZhugeEX/status/2070187291151052962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2070187291151052962%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=
C'est finito
C’est pas une mauvaise chose ces chiffres peu glorieux, à force de tirer sur la corde..
Les chinois commencent à arriver sur le marché mais ça se fait progressivement et eux aussi peuvent privilégier les serveurs IA vu que ça rapporte plus. L'autre possibilité est un effondrement de la bulle IA, mais pour l'instant aucun signe dans ce sens là à court terme.
Faudrait qu'une énorme boite comme open AI coule (parce que tous les autres sont liés entre eux au niveau des investissements) pour que ça puisse changer quelque chose, j'en doute là.
Maintenant tout cela va durer
Et le consommateur qui en pâtira comme d'habitude
Les prix augmentent et t'as une baisse de la qualité pour l'entrée de gamme....