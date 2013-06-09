SONY Waypoint
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Playstation a connu son plus mauvais mois de Mai depuis Mai 2000, aux USA
Business & stratégie commerciale


Mat Piscatella de Circana (top US)

Hardware – Les ventes d'unités de matériel PlayStation sont tombées à leur niveau le plus bas pour un mois de mai depuis mai 2000, tandis que les ventes d'unités de matériel Xbox ont atteint leur plus bas niveau jamais enregistré pour un mois de Mai.


En bref : les tendances du mois de mai

- Les plus grands succès continuent de cartonner, tandis que tout le reste est mis à mal (rien de nouveau)
- Ce sera le dernier mois de croissance des ventes de hardware pendant… un certain temps. La hausse des prix et la comparaison avec le lancement de la Switch 2 formeront un cocktail explosif
- La demande des consommateurs reste solide, mais la question est de savoir combien de temps les prix permettront de maintenir cette tendance ?


Merci à l'IA encore une fois, et la pénuries de composants qui en découle : RAM, SSD...

Et pendant ce temps Microsoft subit son pire mois de Mai de l'histoire, encore une fois grâce à la fabuleuse IA.
Sûrement de futures hausses à venir encore, j'imagine, comme hier, mais cette fois pour Sony et Nintendo.

Sortir une next gen avec de tels prix qui seront encore plus important que pour les consoles actuelles seraient une hérésie (et les constructeurs le feront sûrement à cause des contrats qu'ils ont signé).
Le cross-gen va durer pendant des lustres...

Par contre ceux qui ont déjà une console de salon, si leur console crame, ça va être un réel plaisir à en racheter une avec ces prix actuels!
Mat Piscatella - https://bsky.app/profile/matpiscatella.bsky.social/post/3mp6ys4pix42o
    tags : sony ps5
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    posted the 06/26/2026 at 01:44 PM by jenicris
    comments (22)
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 01:46 PM
    Pas d’inquiétude, GTA 6 arrive
    jenicris posted the 06/26/2026 at 01:47 PM
    icebergbrulant a moment donné avec cette bulle IA qui flingue tout, même GTA aura ses limites.
    guiguif posted the 06/26/2026 at 01:49 PM
    Les gens ont chopés la console en Avril avant la hausse
    rocan posted the 06/26/2026 at 01:50 PM
    Hausses de prix...
    romgamer6859 posted the 06/26/2026 at 01:53 PM
    jenicris
    Sans la hausse, les ventes sont censées ralentir quand par rapport à un cycle normal ?

    On a eu peu de first party aussi
    ouroboros4 posted the 06/26/2026 at 01:54 PM
    icebergbrulant et Wolverine
    jenicris posted the 06/26/2026 at 01:55 PM
    romgamer6859 elles auraient déjà ralenti, mais là elles s'effondrent. Et c'est pareil sur tous les marchés (en France on le sait depuis hier).
    De toute façon les 3 constructeurs n'y échapperont pas. Même la Switch 2 va sois disant augmenter l'année prochaine.
    romgamer6859 posted the 06/26/2026 at 01:58 PM
    jenicris demande décroissante par rapport au prix, ici ça s'applique oui.

    C'est vrai qu'il n'y aura pas assez de consoles pour GTAVI ? Les prix des consoles augmentent mais la production ne suit pas.
    brook1 posted the 06/26/2026 at 01:59 PM
    Ils vont finir par la fabriquer eux-mêmes, leur Ram si ça continue
    icebergbrulant posted the 06/26/2026 at 01:59 PM
    ouroboros4 Clair !
    Et God of War Laufey qui devrait sortir assez vite
    jenicris posted the 06/26/2026 at 02:01 PM
    romgamer6859 Sony pour limiter la casse avec la mémoire, va diminuer les promos et les ventes de consoles durant les prochains mois.

    icebergbrulant ouroboros4 après ce sont que des chiffres, ceux qui ont déjà la console, s'en foutent. Eux vont kiffer la tonne de jeux qui arrivent
    romgamer6859 posted the 06/26/2026 at 02:02 PM
    jenicris
    Un autre doublement du prix d'ici fin 2027 mdr, la next gen est DEAD.

    https://x.com/ZhugeEX/status/2070187291151052962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2070187291151052962%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=
    supasaiyajin posted the 06/26/2026 at 02:03 PM
    Je ne suis vraiment pas convaincu que les prochaines sorties vont booster significativement les ventes de la PS5. Ceux qui étaient véritablement intéressés par GTA 6 ont probablement déjà acheté la console avant la hausse.
    jenicris posted the 06/26/2026 at 02:04 PM
    romgamer6859 oui et Micron vient de signer un deal pour 5 ans

    C'est finito
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 02:06 PM
    Ceux qui la voulaient plus tare ont avancé leur achat avant l’augmentation.

    C’est pas une mauvaise chose ces chiffres peu glorieux, à force de tirer sur la corde..
    romgamer6859 posted the 06/26/2026 at 02:07 PM
    jenicris
    Les chinois commencent à arriver sur le marché mais ça se fait progressivement et eux aussi peuvent privilégier les serveurs IA vu que ça rapporte plus. L'autre possibilité est un effondrement de la bulle IA, mais pour l'instant aucun signe dans ce sens là à court terme.

    Faudrait qu'une énorme boite comme open AI coule (parce que tous les autres sont liés entre eux au niveau des investissements) pour que ça puisse changer quelque chose, j'en doute là.
    zekk posted the 06/26/2026 at 02:08 PM
    supasaiyajin on avait dit ça de GTA5 avec les ps et on a vu le résultat... il faut être naïf pour croire que ça n'aura pas booster sur la console
    supasaiyajin posted the 06/26/2026 at 02:09 PM
    brook1 Si c'était si simple, il y aurait déjà d'autres acteurs sur le marché. Mais oui, à l'avenir, ce serait peut être une bonne idée que Sony investisse dans une filiale qui produirait sa propre RAM afin de ne plus dépendre des autres. Mais à mon avis, je doute que cela arrive.
    jenicris posted the 06/26/2026 at 02:09 PM
    romgamer6859 l'effondrement dont on entendait parlé y a encore quelques semaines. Plus grand monde y croit. Et c'est triste.
    Maintenant tout cela va durer

    Et le consommateur qui en pâtira comme d'habitude
    kenpokan posted the 06/26/2026 at 02:10 PM
    Tout le monde a une PS5 de toute façons.
    romgamer6859 posted the 06/26/2026 at 02:13 PM
    jenicris les pc portables que tu prenais à 800 euros en valent 1000 maintenant et c'est pas fini.
    Les prix augmentent et t'as une baisse de la qualité pour l'entrée de gamme....
    captaintoad974 posted the 06/26/2026 at 02:14 PM
    L'IA a bon dos c'est ce qui arrive quand on se crois intouchable et qu'on veux plaire a ces fanboy qui veulent toujours plus de jolie graphisme, vous vouliez faire un concours de kekette, bravo vous avez gagner hâte de voir la PS5/PRO prendre aussi 100/150 balles...
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