Actualité générale

Le casillustre une réalité assez froide de l’industrie :. Selon, plusieurs actionnaires souhaitent pousser vers la sortie, CEO de, estimant queAu centre de la contestation, on retrouve notamment, fonds basé à Hong Kong et. Son argument est simple :. Doncdispose d’un actif majeur, mais n’en optimiserait pas suffisamment l’exploitation économique.Le point le plus sensible reste la rentabilité., un signal difficile à défendre face aux investisseurs. A ce niveau, l’argument du seul succès commercial perd naturellement de sa portée.. Dans un marché où les licences fortes deviennent des actifs stratégiques, le développement ne représente qu’une partie de l’équation. La maîtrise de l’édition, de la distribution, des droits dérivés et de l’exploitation internationale pèse tout autant.Le dossierrappelle ainsi une réalité stratégique : dans l’industrie actuelle, la valeur d’une licence ne se mesure pas seulement à son impact commercial ou culturel, mais à la capacité du groupe à en maîtriser l’exploitation sur l’ensemble de la chaîne.