Alors que le monde est au bord de la destruction, la bataille finale contre Sephiroth commence.

Une météorite ravage le ciel, de monstrueux gardiens planétaires sèment le chaos à travers le monde, et les feux de la guerre font rage. Aujourd’hui, Cloud et ses compagnons doivent faire face à ce chaos non seulement pour sceller le destin de la planète, mais aussi pour mettre un terme à un conflit légendaire.



Dans le dernier chapitre du projet de remake de Final Fantasy VII, l'ampleur n'a jamais été aussi grande et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Envolez-vous et explorez un monde sans limites, combattez aux côtés d'un groupe au complet, maîtrisez des combats stratégiques et dynamiques, et préparez-vous pour le dénouement final.



Une vaste planète vous attend. Tout mène ici.





Embarquez pour un dernier voyage à bord du dirigeable Highwind, un voyage qui décidera du sort de la planète.



Dans ce troisième et dernier volet de la série FINAL FANTASY VII Remake, l'ampleur n'a jamais été aussi grande et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Envolez-vous et explorez un monde sans limites, combattez aux côtés d'un groupe au complet, maîtrisez des combats stratégiques et dynamiques, et préparez-vous pour le dénouement final.



Une vaste planète vous attend. Tout mène ici.





















Une météorite fend le ciel, des gardiens planétaires monstrueux sèment le chaos à travers le monde, et les flammes de la guerre font rage. Alors que le monde est au bord de la destruction et que leur ennemi juré, Sephiroth, est sur le point d'atteindre la divinité, Cloud Strife et ses compagnons s'envolent à bord du dirigeable Highwind pour livrer leur combat final, le destin de la planète étant en jeu.





Dans un monde ouvert parfaitement connecté, Cloud et ses compagnons s'envolent à bord du dirigeable Highwind pour un périple à travers le monde, alors qu'une crise menace la planète.







On peut explorer librement toute la planète à bord du célèbre dirigeable Highwind. Les joueurs peuvent se laisser tomber en parachute n'importe où, passant sans transition de l'air à la terre.













La planète entière sert de décor à votre aventure. Outre les zones déjà présentes dans les opus précédents, les joueurs peuvent explorer de nouvelles régions.



—Région de Mideel



Couvrant l'île de Mideel, cette région est une forêt tropicale luxuriante caractérisée par une humidité étouffante.







—Région de Wutai



Berceau des descendants des ninjas, la ville de Wutai regorge de magnifiques édifices, caractérisés par leurs structures en bois peintes en vermillon et leurs toits de tuiles.





Découvrez le mélange emblématique de la série, alliant action en temps réel et combat par commandes, dans sa version la plus aboutie à ce jour. Passez sans difficulté d’un membre de l’équipe à l’autre, donnez des ordres en mode Tactique et déchaînez de puissantes capacités et synergies pour venir à bout de menaces colossales.

La distribution emblématique, enfin au complet. De nouveaux membres jouables élargissent vos options stratégiques grâce au système de combat caractéristique de ce remake, axé sur l’alternance dynamique entre des personnages dotés de capacités distinctes.



Vincent Valentine (doublé par Matt Mercer en anglais)



« Je ne retournerai pas dans mon cercueil tant que nous n'aurons pas mis Sephiroth dans le sien. »



Un tireur hors pair, dont les tirs fulgurants et les transformations féroces et bestiales peuvent ravager le champ de bataille.















Cid Highwind (doublé par J. Michael Tatum en anglais)



« Le Lancier bondissant… le Dragoon fougueux… le seul et unique Cid Highwind ! »



Pilote d'élite du dirigeable Highwind, capable de prendre le contrôle du cours de la bataille en réduisant rapidement la distance pour porter de puissants coups de lance sur une cible unique ou en déchaînant des attaques à large rayon d'action.









Un nouveau système qui vous permet de modifier le style de combat de vos personnages en leur équipant différentes tenues, chacune débloquant des capacités uniques et élargissant vos options stratégiques. En plus de FITS, personnalisez votre configuration avec des armes et des matérias pour préparer votre équipe à affronter des adversaires redoutables.



—Le Guerrier



Renforce les capacités offensives, permettant ainsi un large éventail de styles de jeu agressifs.







--Le Mage Noir



Spécialisé dans la magie offensive, ce qui permet un combat axé sur les sorts.







Atteignez de nouveaux sommets de puissance avec ce système en équipant des tenues uniques qui vous confèrent de nouvelles combinaisons de techniques, rappelant les classes classiques de Final Fantasy telles que le Guerrier et le Mage noir. Profitez de chaque look distinct tout en affinant votre configuration pour l'adapter à votre style de jeu et en développant votre stratégie.

Les Armes sont des gardiens monstrueux que la planète elle-même a réveillés pour se défendre contre « Météore », la magie destructrice ultime. Dévastatrices sans distinction, les Armes sont elles aussi des ennemis que Cloud et ses compagnons doivent affronter.

















La série Final Fantasy VII Remake revisite le Final Fantasy VII original, sorti pour la première fois en 1997, à travers trois jeux distincts utilisant des technologies modernes.



L'aventure commence à Midgar, une ville alimentée par le mako et contrôlée par la puissante Shinra Electric Power Company. Cloud Strife, un ancien SOLDIER, se retrouve impliqué dans une rencontre décisive avec Avalanche, un groupe anti-Shinra, ce qui le lance dans un grand périple qui déterminera le sort de la planète.



S'appuyant sur le jeu original, ce Final Fantasy VII réinventé offre une nouvelle expérience, avec une exploration du monde à grande échelle, un système de combat alliant stratégie et action, et une aventure partagée avec une galerie de compagnons inoubliables.

Voici un aperçu du jeu, proposé par Square EnixEt voici les premières informations :