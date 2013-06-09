IGN : Le niveau de gore et de sang est extrême, ce qui, en tant que fan de Wolverine, est fantastique. Mais y a-t-il eu des hésitations quant à la violence, car on a déjà vu des versions de Wolverine destinées à toute la famille, qui visaient un public différent ? Ce serait génial d’en savoir plus sur la décision de se lancer et de faire un jeu classé « M » (pour adultes).



Mike Daly : Dès le lancement du projet, nous savions que la priorité absolue était de donner vie à l’univers de Wolverine. Et pas seulement ça, mais d’en faire l’univers ultime de Wolverine. Et quand on examine les facettes du personnage et toutes les aventures qu’il a vécues au cours de son histoire, il était clair que la violence en était un élément clé. Cela n’a donc jamais vraiment été remis en question, et cela a en quelque sorte été intégré dans notre façon de prendre des décisions dès le tout début. Nous savions donc que nous allions devoir mettre cela en avant dans le gameplay, le mettre entre vos mains en tant que joueur, en faire une partie intégrante de l’histoire.





Mais en même temps, chez Insomniac Games, nous voulons créer un univers réaliste où les événements sont crédibles. Nous ne voulions donc pas en faire trop. Nous voulions vraiment trouver le juste équilibre entre la meilleure représentation possible de Wolverine, ce qui répond aux attentes des fans, et ce qui rendra les combats à coups de griffes satisfaisants tout au long du jeu.



Voilà donc les éléments sur lesquels nous nous sommes basés pour nos réglages. Vous pouvez constater les résultats par vous-mêmes, car nous les avons intégrés à la bande-annonce. Je dirais que nous avons opté pour une violence sans concession. Nous savions que c'était indispensable pour atteindre notre objectif ultime. Et c'est grâce à cela que le gameplay reste aussi satisfaisant.



Cela dit, nous savons que ce n'est pas pour tout le monde. Et comme nous savions dès le début que cela allait constituer une part importante du jeu, nous avons également intégré une fonctionnalité d'accessibilité permettant de désactiver les effets gores. Elle est clairement intégrée au jeu de nombreuses façons différentes, et c'est donc une fonctionnalité nuancée qui permet de choisir très précisément ce que l'on montre, ce que l'on censure, en désactivant le sang et ce genre de choses, simplement pour rendre le jeu plus acceptable pour les personnes qui ne souhaitent pas vraiment vivre cette partie de l'expérience.

Il y a aussi d'autres alliés aux côtés desquels vous combattez. Nous avons dévoilé Sabretooth à la fin de cette vidéo. Dans ce jeu, Logan et Sabretooth font en réalité partie de la même équipe, mais leur relation d'alliance n'a rien à voir avec celle que vous entretenez avec Jean Grey. Logan et Sabretooth entretiennent une relation très compétitive. Alors que Jean Grey peut vous donner l'occasion de remporter un kill, lorsque Sabretooth combat à vos côtés, c'est plutôt comme si vous pensiez avoir un kill et qu'il se précipite pour vous le voler, et leurs joutes verbales pendant le combat font ressortir cette dynamique et rendent l'ensemble du combat plus amusant.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce jeu, c'est que nous avons créé un récit dense, au rythme digne d'une bande dessinée, qui ressemble à des montagnes russes et qui vous tient en haleine du début à la fin. Et d'une manière générale, ce sont des événements majeurs et des rebondissements de l'intrigue qui vous guident à travers toutes ces missions. En ce sens, ce que vous avez vu dans la bande-annonce de gameplay était assez représentatif. Logan a une piste, il a une direction à suivre, mais c'est lui qui décide comment s'y prendre. Les zones proposent différents chemins que vous pouvez emprunter. La furtivité est facultative ; vous pouvez y avoir recours ou non, vous pouvez vous lancer directement dans le combat. Et vous pouvez fouiner dans les moindres recoins du monde pour trouver des objets ici et là, ainsi que du contenu optionnel et des objets à collectionner en cours de route.

Nous avons cherché à offrir une grande diversité dans l'ambiance des différents environnements que vous traversez. Cela modifie le rythme et la manière dont vous vous déplacez dans l'espace et explorez les lieux. Cela se traduit également par des styles de jeu variés : certains mettent davantage l'accent sur l'observation et la traversée, d'autres sur la recherche de personnages avec lesquels interagir, tandis que beaucoup consistent à traquer des ennemis et à les éliminer.

Interview de IGN, pour Wolverine