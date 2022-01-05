profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 01/06/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 233
visites since opening : 549454
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
CES 2026 - Razer présente ses assistantes IA Kira et SAO
Divers


La compagnie d'informatique orientée gamer Razer a dévoilé au CES 2026 actuellement en cours son assistant de bureau : le Project AVA. L'utilisateur pourra être accompagné non seulement dans ses parties JV mais également dans la vie de tous les jours d'une IA au choix entre la gameuse anime Kira, le chad Zane mais également le joueur esport Faker ainsi que SAO alias @kawausosuki0513 une modèle japonaise ici dans le roleplay de secrétaire.







Si la gestuelle de Kira vous fait penser à ex-Twitter et notamment à Ani la compagnon IA, bingo : Razer utilise le moteur de Grok d'Elon Musk, mais l'entreprise se dit ouverte à utiliser d'autres moteurs AI. Project AVA arrivera dans courant de cette année.

    tags : razer
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 01/06/2026 at 11:01 PM by masharu
    comments (6)
    aros posted the 01/06/2026 at 11:10 PM
    L'angoisse...
    victornewman posted the 01/06/2026 at 11:13 PM
    aros pourtant suzukube va adoré :'(
    lefab88 posted the 01/06/2026 at 11:13 PM
    cool....j'en veux une
    guiguif posted the 01/06/2026 at 11:23 PM
    l'enfer
    kurosu posted the 01/07/2026 at 12:05 AM
    On se rapproche du monde dans les sci fi
    Ringard au possible
    burningcrimson posted the 01/07/2026 at 12:38 AM
    Moi je trouve ça sympa un petit assistant virtuel personnalisable.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo