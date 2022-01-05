description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
La compagnie d'informatique orientée gamer Razer a dévoilé au CES 2026 actuellement en cours son assistant de bureau : le Project AVA. L'utilisateur pourra être accompagné non seulement dans ses parties JV mais également dans la vie de tous les jours d'une IA au choix entre la gameuse anime Kira, le chad Zane mais également le joueur esport Faker ainsi que SAO alias @kawausosuki0513 une modèle japonaise ici dans le roleplay de secrétaire.
Si la gestuelle de Kira vous fait penser à ex-Twitter et notamment à Ani la compagnon IA, bingo : Razer utilise le moteur de Grok d'Elon Musk, mais l'entreprise se dit ouverte à utiliser d'autres moteurs AI. Project AVA arrivera dans courant de cette année.
Ringard au possible