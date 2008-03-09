profile
Cinéma et Séries TV
Cinéma et Séries TV
Gaming Zone
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 12/30/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
Avengers Doomsday : Deuxième teaser
Cinéma
Après plusieurs fuites ces derniers jours, Marvel Studios a publié officiellement un second teaser d’Avengers Doomsday, consacré à Thor. L’extrait met en scène un personnage au ton plus sérieux, interprété par Chris Hemsworth, en rupture avec l’approche plus légère de Love and Thunder.

La séquence montre notamment Thor aux côtés de sa fille adoptive Love, puis dans un moment de recueillement adressé à Odin. Le teaser confirme ainsi la présence du dieu asgardien au casting et suggère une orientation davantage centrée sur des enjeux personnels et familiaux.

Après les teasers dédiés à Steve Rogers et à Thor, le prochain teaser (qui a déjà fuité) se concentrera sur les X-Men.

    posted the 12/30/2025 at 04:17 PM by liquidus
    comments (28)
    shanks posted the 12/30/2025 at 04:26 PM
    Le retour à la hype après les heures sombres
    gat posted the 12/30/2025 at 04:35 PM
    On va se refaire l’ère de Thanos en attendant tranquillement le 16 décembre
    shinz0 posted the 12/30/2025 at 04:38 PM
    Curieux de voir un vrai trailer parce que pour l'instant zéro hype
    skuldleif posted the 12/30/2025 at 04:41 PM
    obliger de jouer sur la fibre nostalgique autrement tout le monde s'en foutrait a l'image des autres prod marvel (a raison ou a thor )
    gamergunz posted the 12/30/2025 at 05:00 PM
    skuldleif Oui c'est même assez triste d'ailleurs
    Perso je me déplacerai pas au cinéma pour ça, j'ai complètement lâché tout ce qui est film de super héros depuis endgame
    mrvince posted the 12/30/2025 at 05:03 PM
    La blague.
    adamjensen posted the 12/30/2025 at 05:07 PM
    Ils auraient au moins pu lui remettre ses cheveux long.
    yanssou posted the 12/30/2025 at 05:10 PM
    Je sens un four tout comme avec Deadpool 3, un condensé nostalgique pour attirer du monde, triste.
    jaysennnin posted the 12/30/2025 at 05:13 PM
    yanssou pas d'accord pour deadpool 3, depuis le premier film on savait que Wolverine arriverait à un moment ou à un autre
    yanssou posted the 12/30/2025 at 05:18 PM
    jaysennnin Disons que c'est très mal exploité et y'a pas que Wolverine, son contenu et son scénario sont rempli d'ester egg, au final le film n'a aucune identité. No way home me vient aussi en tête pour tirer sur la corde de la nostalgie.
    liquidus posted the 12/30/2025 at 05:21 PM
    adamjensen Nah c'est le Thor Prime d'IW, c'est bien mieux comme ça
    adamjensen posted the 12/30/2025 at 05:24 PM
    liquidus
    raioh posted the 12/30/2025 at 05:27 PM
    Skuldleif Gamergunz Ça n'a pas de sens de parler de nostalgie quand Thor a toujours été dans les films Avengers depuis le début, qu'il a eu un autre film sur lui y a quelques années et que rien dans ce dernier ne l'empêche d'être dans celui-ci
    raioh posted the 12/30/2025 at 05:32 PM
    Yanssou : Qu'est-ce qui est mal exploité dans Deadpool 3 au juste ?
    shanks posted the 12/30/2025 at 05:39 PM
    yanssou
    Mais c'est le scénario même de Deadpool 3 de jouer sur la nostalgie vu le thème
    azerty posted the 12/30/2025 at 05:41 PM
    Le troisième les xmen
    gat posted the 12/30/2025 at 05:44 PM
    liquidus TMTC

    Au fait, j’ai flingué quelques records de toi sur Hot Pursuit Remastered
    abookhouseboy posted the 12/30/2025 at 05:44 PM
    Avengers: Cringe Day.
    sosky posted the 12/30/2025 at 05:45 PM
    Ce blackout dans le MCU entre 2019 et 2026
    yanssou posted the 12/30/2025 at 05:45 PM
    raioh tout.

    shanks quel scénario ? vu la direction du deuxième film c'etais sur que ça allait faire pire.
    liquidus posted the 12/30/2025 at 05:47 PM
    gat Je vais zieuter ça haha ^^
    shanks posted the 12/30/2025 at 05:48 PM
    yanssou
    Le scénario Meta, celui de la tentative de survie et la nostalgie de "l'ancien monde des super-héros", celui de l'époque de la Fox où chaque film n'était pas forcément intégré à un gigantesque Cinematic Universe.

    Même si le film est loin d'être parfait, j'ai trouvé très bonne l’exécution du thème et, forcément, ça DEVAIT jouer sur la nostalgie car c'est le but.
    azerty posted the 12/30/2025 at 05:49 PM
    Tony Stark se transforme en Victor von Doom
    liquidus posted the 12/30/2025 at 05:52 PM
    azerty Non, Robert Downey Jr incarnera Doom sans lien avec Tony Stark au même titre que Chris Evans a incarné Johnny Storm et Captain America sans lien entre les deux.
    djfab posted the 12/30/2025 at 06:00 PM
    Je le sens mal aussi ce film fourre tout fan-service... En plus faire revenir les X-Men de la Fox, bof l'idée je trouve, il faut rebooter maintenant.
    marcelpatulacci posted the 12/30/2025 at 06:07 PM
    yanssou posted the 12/30/2025 at 06:08 PM
    shanks un scénario terriblement mal exploité, j'ai trouvé ça médiocre et oubliable.
    e3ologue posted the 12/30/2025 at 06:16 PM
    Ce qui me dérange le plus c'est qu'avec ces teaser on a l'impression que tout ce qui s'est passé depuis Endgame n'existe pas. Donc soit on se moque du public en lui faisant gober de la merde pendant des années avec comme justification "oui mais regardez on a mis Shang-chi et les Eternels au font de la pièce, ils sont là", soit les teasers mentent et les anciens ont un rôle anecdotique de caméo, pour se taper 2x3h d'intrigue osef avec des perso pour lesquels on a aucune empathie
