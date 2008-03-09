Cinéma
Après plusieurs fuites ces derniers jours, Marvel Studios a publié officiellement un second teaser d’Avengers Doomsday, consacré à Thor
. L’extrait met en scène un personnage au ton plus sérieux, interprété par Chris Hemsworth
, en rupture avec l’approche plus légère de Love and Thunder.
La séquence montre notamment Thor aux côtés de sa fille adoptive Love, puis dans un moment de recueillement adressé à Odin
. Le teaser confirme ainsi la présence du dieu asgardien au casting et suggère une orientation davantage centrée sur des enjeux personnels et familiaux.
Après les teasers dédiés à Steve Rogers et à Thor,
le prochain teaser (qui a déjà fuité) se concentrera sur les X-Men
.
tags :
posted the 12/30/2025 at 04:17 PM by liquidus
Perso je me déplacerai pas au cinéma pour ça, j'ai complètement lâché tout ce qui est film de super héros depuis endgame
Mais c'est le scénario même de Deadpool 3 de jouer sur la nostalgie vu le thème
Au fait, j’ai flingué quelques records de toi sur Hot Pursuit Remastered
shanks quel scénario ? vu la direction du deuxième film c'etais sur que ça allait faire pire.
Le scénario Meta, celui de la tentative de survie et la nostalgie de "l'ancien monde des super-héros", celui de l'époque de la Fox où chaque film n'était pas forcément intégré à un gigantesque Cinematic Universe.
Même si le film est loin d'être parfait, j'ai trouvé très bonne l’exécution du thème et, forcément, ça DEVAIT jouer sur la nostalgie car c'est le but.