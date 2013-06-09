Le très fiable Tom Henderson vient de déclarer dans le podcast Insider Gaming qu'il ne pense pas que GTA 6 sera à nouveau retardé et que le contenu est terminé depuis un certain temps déjà. L'objectif pour l'année prochaine sera de le rendre aussi parfait et stable que possible afin d'éviter une situation similaire à celle de Cyberpunk.Il pense également que s'il y a « un seul bug que Rockstar ne peut corriger », le jeu ne sortira tout simplement pas.Rockstar ne sortira pas GTA 6 tant qu'il ne sera pas absolument parfait. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la qualité du jeu lui-même lorsque enfin il sortira.Le retard coutera a Take Two, 60 millions de dollars supplémentaires en coûts de développement.Le passage en question:A la 54 ème min.