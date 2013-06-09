SONY Waypoint
Grand Theft Auto VI
3
name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC Xbox Series X -
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 11/08/2025
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2133
visites since opening : 7584136
subscribers : 222
bloggers : 4
Tom Henderson: GTAVI ne devrait plus avoir de retard, le contenu du jeu est terminé depuis un moment, reste du polish
Playstation 5


Le très fiable Tom Henderson vient de déclarer dans le podcast Insider Gaming qu'il ne pense pas que GTA 6 sera à nouveau retardé et que le contenu est terminé depuis un certain temps déjà. L'objectif pour l'année prochaine sera de le rendre aussi parfait et stable que possible afin d'éviter une situation similaire à celle de Cyberpunk.

Il pense également que s'il y a « un seul bug que Rockstar ne peut corriger », le jeu ne sortira tout simplement pas.

Rockstar ne sortira pas GTA 6 tant qu'il ne sera pas absolument parfait. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la qualité du jeu lui-même lorsque enfin il sortira.

Le retard coutera a Take Two, 60 millions de dollars supplémentaires en coûts de développement.

Le passage en question:

https://x.com/GameRoll_/status/1986923192074506661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986923192074506661%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=



A la 54 ème min.
https://x.com/GameRoll_/status/1986923063422685295?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986923063422685295%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=
    posted the 11/08/2025 at 08:06 AM by jenicris
    comments (5)
    natedrake posted the 11/08/2025 at 08:12 AM
    Le jeu parfait... On aura peut-être le deuxième 99 Meta après OOT.
    darkxehanort94 posted the 11/08/2025 at 08:52 AM
    natedrake 100 Meta 21/20 JVC 0 sur 20 par Link49 parce qu'il sort pas sur Switch 2.
    walterwhite posted the 11/08/2025 at 08:57 AM
    Il sera éligible aux VGA avec une date de sortie en novembre ?
    playstation2008 posted the 11/08/2025 at 09:01 AM
    walterwhite ça dépend de la date, mais généralement ils bloquent au 9/10 novembre la deadline.
    Après Geoff fait des exceptions (Death Stranding 1 avait eu un passe-droit étant sorti le 19 novembre), du coup pas impossible que GTA VI ait un passe-droit aussi !
    Du coup en théorie il ne sera pas éligible, en pratique, il y a des chance
    walterwhite posted the 11/08/2025 at 09:02 AM
    playstation2008 Ok merci bro
