La presse dénote...Presse Start
La presse des tests ou pas...
La presse dénote...Presse Start
[Multi] Tormented Souls 2 / Quelques tests...
Multi


Metacritic 77% (version PC) -Pour l'instant-
( 12 Positives / 5 Mitigées / 0 Négative)
OpenCritic 79% -Pour l'instant-

GAC 8,5/10
Tormented Souls 2 s’assume pleinement. Il ne révolutionne pas le survival horror, mais fonce tête première dedans. L’ambiance très bien travaillée, la diversité des lieux et des ennemis, les nombreuses énigmes et la tension de manquer de munitions nous laisse toujours sur nos gardes. Les tank controls ne sont pas pour tout le monde ainsi que les nombreux allers-retours. Pour les fans du genre cependant, ce jeu est une réussite et avec une durée de vie entre 15 à 20 heures, vous en aurez pour votre argent.

Gamergen 15/20
En d’autres termes, Tormented Souls 2 est une déclaration d’amour à la survie, à la tension et à cette vulnérabilité qu’aucune autre expérience vidéoludique ne reproduit vraiment. C’est un cauchemar que nous savourons, un jeu qui nous malmène avec passion et un bel exemple de courage créatif. Ceux qui attendent un titre moderne et permissif risquent de grincer des dents, mais les amateurs de frissons à l’ancienne y trouveront une pépite. Caroline Walker est de retour, et avec elle, le vrai goût du danger.

Geeko 7,4/10
Tormented Souls 2 confirme tout le talent de Dual Effect pour recréer l’essence du survival horror classique, tout en soulignant les limites d’un hommage trop figé dans le passé. Le studio chilien livre une aventure glaçante, sublimée par une gestion de la lumière exemplaire, une ambiance sonore suffocante et une direction artistique d’une élégance rare. Mais si la tension fonctionne à merveille, la rigidité du gameplay, les animations datées et certaines énigmes inégales rappellent que le respect du modèle ne suffit pas toujours à le sublimer. Une suite sincère, oppressante et exigeante, qui fera vibrer les puristes — au risque de laisser les autres dans l’obscurité.

Numerama 7/10
Tormented Souls 2 est très réussi dans ce qu’il cherche à accomplir, à savoir offrir une expérience d’horreur à l’ancienne, avec des éléments qui paraîtront poussiéreux à beaucoup de monde. Le charme est indéniable, à condition d’avoir l’estomac bien accroché. Les développeurs poussent les curseurs du lugubre à fond. Tormented Souls 2 brille surtout par l’intelligence de ses énigmes, très bien construites et qui offrent de vrais moments de réflexion entre deux combats contre des monstres impitoyables. Pour qui chérit toujours les vieux Resident Evil et les vieux Silent Hill, alors Tormented Souls 2 est un bijou d’une généreuse noirceur.

CNPlay 7/10
Tormented Souls 2 est un jeu qui connaît ses références, les respecte, et s’y accroche avec fierté. Il ne cherche pas l’accessibilité, encore moins le consensus. Il vise un public bien particulier : celui qui chérit les survival horror rigides, exigeants, où chaque balle compte, où chaque énigme demande une réelle implication, où l’ambiance prend le pas sur l’action. Dans ce cadre, il réussit son pari. L’univers est oppressant, les puzzles solides, et l’hommage cohérent. Mais le jeu traîne aussi les défauts classiques du genre : un gameplay parfois daté, des combats peu satisfaisants, un rythme haché et une narration volontairement nébuleuse. Cela limite sa portée. Ceux qui cherchent une expérience fluide, moderne ou narrative auront peu de raisons d’y revenir. En revanche, les amateurs de frissons à l’ancienne y trouveront un terrain familier, rude, mais gratifiant.

Tests en vidéo
GamingBolt 8/10
IGNUS 7/10

PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure
https://www.youtube.com/watch?v=vnpJKeWO-Ns
    posted the 11/05/2025 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (6)
    yukilin posted the 11/05/2025 at 10:29 AM
    Fait, il y a peu de temps. Très bon survival horror à l'ancienne avec une belle DA, de très bonnes énigmes et une ambiance bien glauque entre Silent hill et Resident Evil.
    Je l'ai trouvé plus réussi que le premier.
    Les Resident Evil modernes ne m'apportant plus trop de satisfaction, j'ai bien apprécié retrouver avec ce jeu, les concepts des anciens jeux de l'ère psone surtout.
    grimraven posted the 11/05/2025 at 10:30 AM
    sdkios posted the 11/05/2025 at 12:15 PM
    Faut encore que je le fasse ! J avais adoré le 1er. Le deuxieme attend sagement que j'ai fini Trails in the sky
    malroth posted the 11/05/2025 at 12:38 PM
    Un defaut que j'ai remarqué dans le 2 par rapport au 1er, un defaut qui peux ne pas etre pour certains mais moi je l'ai trouvé Trop long pour un Survival horror

    Et quand c'est long dans ce genre la, on ressent le coté étiré denla formule et meme niveau rythme.

    Pour moi un SH c'est max 13h de de durée de vie. Allez on dépasse pas 15h au max max max.

    Ici je les ai vraiment dépassé

    Le 1 je l'avais fini en 10h ou 11h je crois et c'etait parfait.

    Je sais pas si vous partagez l'avis pour les survival horror.
    icebergbrulant posted the 11/05/2025 at 12:43 PM
    Il est sur ma liste mais avant, j’ai encore une ”petite" dizaine de jeux à faire
    marcelpatulacci posted the 11/05/2025 at 12:59 PM
    Le 1 était un hommage sympa aux anciens RE mais sans plus.

    Celui la a l'air d'avoir de l'ambition, hâte de le faire.
