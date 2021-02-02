GAC 8,5/10

Gamergen 15/20

Geeko 7,4/10

Numerama 7/10

CNPlay 7/10

Tormented Souls 2 s’assume pleinement. Il ne révolutionne pas le survival horror, mais fonce tête première dedans. L’ambiance très bien travaillée, la diversité des lieux et des ennemis, les nombreuses énigmes et la tension de manquer de munitions nous laisse toujours sur nos gardes. Les tank controls ne sont pas pour tout le monde ainsi que les nombreux allers-retours. Pour les fans du genre cependant, ce jeu est une réussite et avec une durée de vie entre 15 à 20 heures, vous en aurez pour votre argent.En d’autres termes, Tormented Souls 2 est une déclaration d’amour à la survie, à la tension et à cette vulnérabilité qu’aucune autre expérience vidéoludique ne reproduit vraiment. C’est un cauchemar que nous savourons, un jeu qui nous malmène avec passion et un bel exemple de courage créatif. Ceux qui attendent un titre moderne et permissif risquent de grincer des dents, mais les amateurs de frissons à l’ancienne y trouveront une pépite. Caroline Walker est de retour, et avec elle, le vrai goût du danger.Tormented Souls 2 confirme tout le talent de Dual Effect pour recréer l’essence du survival horror classique, tout en soulignant les limites d’un hommage trop figé dans le passé. Le studio chilien livre une aventure glaçante, sublimée par une gestion de la lumière exemplaire, une ambiance sonore suffocante et une direction artistique d’une élégance rare. Mais si la tension fonctionne à merveille, la rigidité du gameplay, les animations datées et certaines énigmes inégales rappellent que le respect du modèle ne suffit pas toujours à le sublimer. Une suite sincère, oppressante et exigeante, qui fera vibrer les puristes — au risque de laisser les autres dans l’obscurité.Tormented Souls 2 est très réussi dans ce qu’il cherche à accomplir, à savoir offrir une expérience d’horreur à l’ancienne, avec des éléments qui paraîtront poussiéreux à beaucoup de monde. Le charme est indéniable, à condition d’avoir l’estomac bien accroché. Les développeurs poussent les curseurs du lugubre à fond. Tormented Souls 2 brille surtout par l’intelligence de ses énigmes, très bien construites et qui offrent de vrais moments de réflexion entre deux combats contre des monstres impitoyables. Pour qui chérit toujours les vieux Resident Evil et les vieux Silent Hill, alors Tormented Souls 2 est un bijou d’une généreuse noirceur.Tormented Souls 2 est un jeu qui connaît ses références, les respecte, et s’y accroche avec fierté. Il ne cherche pas l’accessibilité, encore moins le consensus. Il vise un public bien particulier : celui qui chérit les survival horror rigides, exigeants, où chaque balle compte, où chaque énigme demande une réelle implication, où l’ambiance prend le pas sur l’action. Dans ce cadre, il réussit son pari. L’univers est oppressant, les puzzles solides, et l’hommage cohérent. Mais le jeu traîne aussi les défauts classiques du genre : un gameplay parfois daté, des combats peu satisfaisants, un rythme haché et une narration volontairement nébuleuse. Cela limite sa portée. Ceux qui cherchent une expérience fluide, moderne ou narrative auront peu de raisons d’y revenir. En revanche, les amateurs de frissons à l’ancienne y trouveront un terrain familier, rude, mais gratifiant.