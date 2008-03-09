Le rachat d’Electronic Arts par un consortium d’investisseurs (Silver Lake, Public Investment Fund d’Arabie Saoudite et Affinity Partners de Jared Kushner) pour 55 milliards de dollars, dont 20 milliards de dettes, a immédiatement ravivé les inquiétudes autour de l’avenir des studios historiques du groupe
. Et chez BioWare
, la tension est palpable d'après ce qui est rapporté par les sources de Insider Gaming
.
Depuis l’échec commercial de Dragon Age : The Veilguard début 2025, le studio d’Edmonton a déjà subi une réduction d’effectifs majeure : moins de 100 salariés aujourd’hui contre plus de 200 l’an passé
. Cette coupe drastique, supérieure aux fluctuations habituelles post lancement, a marqué un tournant dans la gestion du studio. Plusieurs sources internes, anonymes, affirment que la peur d’une nouvelle vague de licenciements est omniprésente, avec l’impression que la moindre erreur ou contre-performance pourrait signer la fin du studio.
La transaction de rachat d’EA ne sera effective qu’en avril 2026, mais nombre d’employés de BioWare ont déjà commencé à préparer leur départ, certains mettant à jour leur portfolio et cherchant des alternatives
. Il subsiste également une incertitude sur l’avenir même du studio, la rumeur d’une possible cession ayant circulé en interne
.
Côté production, le développement du prochain Mass Effect se poursuit, mais avec des moyens réduits et dans une ambiance d’incertitude permanente
. L’équipe reste focalisée sur la livraison du jeu, mais la situation ne favorise ni l’innovation ni la stabilité à long terme.
A ce jour, aucune communication officielle ne vient rassurer durablement les équipes
. L’avenir de BioWare
reste suspendu à des décisions stratégiques qui se prendront, pour la plupart, bien au delà de leurs propres murs.
