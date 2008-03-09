profile
EA : Bioware davantage inquiet pour son avenir
Actualité générale
Le rachat d’Electronic Arts par un consortium d’investisseurs (Silver Lake, Public Investment Fund d’Arabie Saoudite et Affinity Partners de Jared Kushner) pour 55 milliards de dollars, dont 20 milliards de dettes, a immédiatement ravivé les inquiétudes autour de l’avenir des studios historiques du groupe. Et chez BioWare, la tension est palpable d'après ce qui est rapporté par les sources de Insider Gaming.

Depuis l’échec commercial de Dragon Age : The Veilguard début 2025, le studio d’Edmonton a déjà subi une réduction d’effectifs majeure : moins de 100 salariés aujourd’hui contre plus de 200 l’an passé. Cette coupe drastique, supérieure aux fluctuations habituelles post lancement, a marqué un tournant dans la gestion du studio. Plusieurs sources internes, anonymes, affirment que la peur d’une nouvelle vague de licenciements est omniprésente, avec l’impression que la moindre erreur ou contre-performance pourrait signer la fin du studio.



La transaction de rachat d’EA ne sera effective qu’en avril 2026, mais nombre d’employés de BioWare ont déjà commencé à préparer leur départ, certains mettant à jour leur portfolio et cherchant des alternatives. Il subsiste également une incertitude sur l’avenir même du studio, la rumeur d’une possible cession ayant circulé en interne.

Côté production, le développement du prochain Mass Effect se poursuit, mais avec des moyens réduits et dans une ambiance d’incertitude permanente. L’équipe reste focalisée sur la livraison du jeu, mais la situation ne favorise ni l’innovation ni la stabilité à long terme.



A ce jour, aucune communication officielle ne vient rassurer durablement les équipes. L’avenir de BioWare reste suspendu à des décisions stratégiques qui se prendront, pour la plupart, bien au delà de leurs propres murs.
Insider Gaming via Resetera - https://www.resetera.com/threads/insider-gaming-bioware-staff-worried-about-studio’s-future-at-one-point-there-were-talks-of-ea-looking-to-sell-off-the-studio.1312759/
    4
    Likes
    Who likes this ?
    kali, shanks, burningcrimson, adamjensen
    posted the 09/30/2025 at 06:23 PM by liquidus
    comments (31)
    mattewlogan posted the 09/30/2025 at 06:30 PM
    Ils ont ka vendre le studio avec les licences
    De toute façon vu les personnes qui ont racheté le groupe, la ligne éditoriale ne permettra plus d’avoir des jeux assez libres comme les anciens Dragon Age
    jenicris posted the 09/30/2025 at 06:30 PM
    Ils sont optimistes pour la sortie du prochain Mass Effect c'est déjà ça.

    Cool qu'ils aient eu récemment davantage de ressources
    burningcrimson posted the 09/30/2025 at 06:34 PM
    Ils ont pas intérêt à foirer le prochain Mass Effect... J'imagine pas l'ambiance au studio.
    jacquescechirac posted the 09/30/2025 at 06:34 PM
    c'est quand je lis ça que jpense à ce qu'a dit feu Iwata sur les développeurs de jv et l'environnement de travail.
    Un grand monsieur cette homme quand même
    olex posted the 09/30/2025 at 06:35 PM
    De toute façon, je ne suis pas plus optimiste depuis que Dragon Age a été finalisé. Tout comme Codemasters, la fin semble inévitable... Ironiquement, Criterion semble épargné grâce à sa qualité de studio de soutien. Jusqu'à quand ?
    mck posted the 09/30/2025 at 06:36 PM
    J'imagine même pas la pression pour ceux qui développent Mass Effect… Une licence attendue au tournant, et en même temps la crainte permanente que le moindre faux pas mette en danger l'avenir du studio.
    nigel posted the 09/30/2025 at 06:44 PM
    jacquescechirac C'est clair, jvois difficilement comment tu veux bien bosser et être concentré au travail si tu as une guillotine au dessus de ta tête...
    romgamer6859 posted the 09/30/2025 at 06:48 PM
    Quand je vois le dernier dragon age (que j'ai malheureusement fait) j'ai aucune attente pour mass effect. Cela sent la fin.
    darkxehanort94 posted the 09/30/2025 at 06:50 PM
    Mass Effect 4 c'est Tout ou Rien. Ils ont pas intérêt a changer d'idées une fois par semaine.
    keiku posted the 09/30/2025 at 06:51 PM
    En même temps, s'il avait regardé ce qui était advenu de tous les rachats fait par EA, il aurait su comment ca allait finir...
    altendorf posted the 09/30/2025 at 06:52 PM
    C'est pas comme si BioWare était pratiquement une coquille vide maintenant. La plupart des grands noms se sont barrés depuis quelques années.
    ravyxxs posted the 09/30/2025 at 06:53 PM
    romgamer6859 (que j'ai malheureusement fait)

    Bordel....j'imagine pas la déception une fois fini. Ce sentiment d'avoir perdu autant de temps et tout....
    kinectical posted the 09/30/2025 at 06:54 PM
    Si ils arrêtais avec leur connerie d’inclusion de merde et se concentraient surtout sur “crée un bon jeu” peut être qu’ils serait pas dans la merde …bien fait pour vos gueule
    ducknsexe posted the 09/30/2025 at 06:54 PM
    Le studio est partie en cacahuète depuis longtemps, dommage ils possèdent de belle licences.
    grospich posted the 09/30/2025 at 06:55 PM
    En même temps ils l'ont bien cherché après Andromeda, puis Anthem, puis Veilguard. Quand tu enchaines des bides et que tu as pas sorti un bon jeu en plus de 10 ans, il y a de quoi être inquiet.
    romgamer6859 posted the 09/30/2025 at 06:56 PM
    ravyxxs

    dragon age inquisition qui avait des défauts est tellement au dessus et il est sorti il y a 10 ans...
    abookhouseboy posted the 09/30/2025 at 07:00 PM
    Bioware qui transpire car les développeurs vont devoir faire autre chose que des jeux ratés et woke.
    micheljackson posted the 09/30/2025 at 07:03 PM
    Go woke, go broke
    ippoyabukiki posted the 09/30/2025 at 07:05 PM
    "Une ambiance d'incertitude", bah la vie quoi en fait... on est sur de quoi ? De son couple ? De rentrer chez sois ? Non.
    C'est rieicule
    deathegg posted the 09/30/2025 at 07:14 PM
    ippoyabukiki Tais toi, juste tais toi si c'est pour dire des conneries pareil.
    adamjensen posted the 09/30/2025 at 07:16 PM
    Ca viens faire de la merde avec leur saloperie de Veilguard et après ca viens pleurer.
    Aucune pitié pour eux, et vivement la chute, car à moins d'un miracle, elle est inévitable.
    Et avec le rachat, on sait que EA va fermer et licencier des studios.
    Si les dirigeant d'EA sont intelligent, ils fermeront ce studio avec un peu de chance.
    Et franchement, ce studio aurait déjà du fermer depuis bien longtemps.
    Sans parler du fait que le vrai Bioware est mort depuis des lustres, comme beaucoup d'autres.
    Autant repartir sur des bases saines avec un nouveau studio ou alors en revendant la licence à d'autres.
    Voilà ce qui se passe quand on confie les licences à des putains de dégénéré.
    Ce serait marrant si c'était à cause d'eux que EA ce sois fait racheté.
    En plus, ce rachat est plutôt une bonne chose, car d'après ce que j'ai compris, les personnes à qui ils ont vendu leur culs, sont plutôt contre le Wokisme et autres conneries, du coup, j'ai hâte de voir ce que ca va donner.
    burningcrimson posted the 09/30/2025 at 07:17 PM
    kinectical +1
    keiku posted the 09/30/2025 at 07:26 PM
    adamjensen Sans parler du fait que le vrai Bioware est mort depuis des lustres, comme beaucoup d'autres.

    bah depuis le rachat de bioware comme tous les autres studio racheter par EA
    adamjensen posted the 09/30/2025 at 07:27 PM
    keiku
    shambala93 posted the 09/30/2025 at 07:41 PM
    Ils pourront toujours militer pour la France Insoumise.

    Les anciens de BioWare sont partis depuis longtemps.
    ippoyabukiki posted the 09/30/2025 at 07:52 PM
    deathegg non c'est la réalité. L'incertitude c'est toujours comme ca. Quand tu bosses dans une boite qui fait des projets, tu n'es jamais certain sue la boite va continuer. Faut arrêter le fantasme du cdi dans un grand groupe de milliers de salariés qu'on garde 40 ans. Stop la france rurale ouvriere d'un autre siecle. C'est pas la réalité.
    Tu crois que les gens chez ugc savaient ce qui allait arriver ? Qu'ils savent s'ils vont conserver leur job ?
    C'est la vie d'un salarié et d'une entreprise l'incertitude !!!!!!
    masharu posted the 09/30/2025 at 08:05 PM
    ippoyabukiki Le contexte est ici d'autant plus particulier, si tu lisais les articles avant de commenter.
    kikoo31 posted the 09/30/2025 at 08:14 PM
    ippoyabukiki tu fais exprès de pas comprendre la nuance ??
    tokito posted the 09/30/2025 at 08:43 PM
    Je vais verser une ptite larme pour les turbo wokes qui ont massacré Dragon Age adamjensen mibugishiden

    Ce qui est marrant, c'est là ou on voit que le wokisme est très occidentalo-centré
    adamjensen posted the 09/30/2025 at 09:02 PM
    tokito
    akinen posted the 09/30/2025 at 10:21 PM
    J’attendais à mort ce dragon edge. Résultat, je ne l’ai même pas lancé via le ps+.

    Merci d’en avoir fait une vitrine politique
