description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Avant Hades, Vampire Survivors ou Balatro, il y avait Binding of Isaac. Un rogue-lite culte, né en 3 mois dans un moteur dépassé, refusé par Nintendo, jugé blasphématoire… et pourtant devenu l’un des plus gros succès du jeu indépendant. Entre enfance difficile, censure religieuse et design extrême, retour sur la création d’un jeu qu’on n’oublie pas.