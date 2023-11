La cinquième chanson (Elle, ma muse) est disponible maintenant sur You tube

Elle est aussi disponible en Streaming (Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, iTunes ect)



Titre : Elle, ma muse



Accoudé à une table

L’air pensive, l’air de rien

Une attitude affable

Face à une bouteille de vin



Je demande à Lautrec

Derrière son chevalet

Se confiant, trait pour trait

Qui me dit d’emblée



Refrain

Elle, ma muse

A posé pour moi

Elle, ma muse

Ça va de soit

Du haut de Montmartre

Milieu des peintres et sculpteurs

Une femme comme ça

Quelle Sacré Cœur



Au bras d’un homme

L’air heureux, l’air serein

Elle joyeuse, en somme

En sa robe de satin



Je demande à Renoir

Derrière son chevalet

Se confiant dans se cadre

Qui me dit d’emblée



Refrain



Sur une chaise en osier

L’air coquine, l’air taquine

S’essuyant, car mouillée

La serviette la dessine



Je demande à Degas

Derrière son chevalet

Se confiant, tout un art

Qui me dit d’emblée



Refrain



Bras plié sur la hanche

L’air décidé, l'air maligne

Une allure, une aisance

Le buste nu, dessin digne



Je demande à Chavannes

Derrière son chevalet

Se confiant, « Ah ! Suzanne »

Qui me dit d’emblée



Refrain

Bonne écoute