. Ils comparaîtront pour des faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agressions sexuelles.Ce procès, porté par, s’inscrit dans la suite des révélations de 2020. À l’époque, de nombreux témoignages avaient dénoncé un climat interne toxique, des comportements récurrents, et un management accusé d’avoir laissé faire. Malgré les annonces de réformes, plusieurs voix continuent de pointer une culture d’entreprise défaillante, davantage préoccupée par son image que par une transformation en profondeur.La présence d’devant la justice, bien qu’il ne soit pas mis en examen, illustre une évolution du débat :. La citation directe visant le PDG et la DRH marque une démarche rare et symbolique, rendue possible par la gravité des faits allégués.Si le tribunal reconnaît un caractère systémique au harcèlement décrit, ce procès pourrait faire jurisprudence. Il poserait une nouvelle norme de responsabilité pour les dirigeants, notamment dans les industries technologiques et culturelles, où les zones grises en matière de management sont encore nombreuses. Au-delà du cas Ubisoft, c’est donc tout un modèle d’entreprise qui pourrait être interrogé.