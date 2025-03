300 ans après les événements de Ghost of Tsushima, une nouvelle guerrière - Atsu - renaît des cendres de sa demeure.



Pleine de fureur et de détermination, Atsu va traquer les responsables de la mort de sa famille et se venger. Tous les petits boulots et toutes les primes lui fourniront la monnaie dont elle a besoin pour son voyage. Mais c'est à vous de décider comment elle se battra, survivra et fera évoluer la légende du "Ghost".

Ghost of Yōtei se déroule dans les terres entourant le mont Yōtei, un pic imposant situé à l'extrémité de la région enneigée du nord du Japon.



En 1603, cette région échappait à l'autorité du Japon - une frontière sauvage remplie de vastes prairies, de toundras glacées et de dangers inattendus.

Avec des lignes de vues massives qui vous permettent de regarder loin dans l'environnement, des cieux aux étoiles et aurores scintillantes, et une végétation qui se balance de manière réaliste dans le vent, Ghost of Yōtei a été conçu de A à Z pour les consoles PlayStation 5, avec des performances et des visuels améliorés sur PlayStation 5 Pro.



Outre son nouveau décor époustouflant, Ghost of Yōtei propose également de nouvelles mécaniques, des améliorations de gameplay et même de nouvelles armes qu'Atsu devra maîtriser, notamment l'ōdachi, le kusarigama et les doubles katanas.