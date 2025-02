Shawn Layden était l'ancien CEO des studios Playstation Worldwide et l'ancien président de Sony Interactive Entertainment America. Sa carrière chez Sony est légendaire : il était localisateur japonais et a connu une ascension fulgurante jusqu'à devenir l'un des dirigeants de l'ensemble de l'entreprise.

Résumé de l'interview de Shawn Layden.- Dit que la convention de dénomination (ps1 à ps2) était juste une décision directe et logique à l'époque, Kutaragi avait le dernier mot à ce sujet/était son choix puisqu'il prenait toutes les décisions lui-même.- Le hack du psn a été un moment décisif pour l'entreprise puisque tout le monde n'avait qu'un seul objectif pendant la crise, ils ont donc appris à mieux connaître tout le monde pendant qu'ils essayaient de résoudre le problème.- Il cite l'influence de Sony pour le marketing, car les fondateurs de la société en ont fait une puissance en réalisant que le marché japonais était étouffé dans les années 1940. Ils ont donc fait pression pour faire de Sony une société mondiale avec un marketing local et des employés dans plusieurs pays, et la PS a suivi ces traces. Le marketing précédent était fondamentalement le même que celui de Sony Music (puisqu'il s'agissait en grande partie des mêmes personnes), les jeux et les studios étaient traités comme des groupes de rock et des chansons. Tout le marketing est basé sur le fait de faire en sorte que les joueurs ne ratent rien.- Les portages sur PC étaient une idée suggérée par plusieurs personnes mais Shawn dit que c'était sa décision, il y a eu beaucoup de refus, il cite des studios qui voulaient porter Jet Moto et Warhawk sur PC pendant la PS1 mais Kutaragi ne voulait pas que Sony les porte, c'est pourquoi ils ont été publiés par une autre branche et personne ne s'en est soucié.- Il dit que la raison pour laquelle il pensait qu'ils devaient être portés sur PC est que cela ne permettrait pas de canaliser les ventes, après un an, les jeux ne se vendent plus au prix fort, donc cela n'affecte pas la console. Les portages ne sont pas faits pour gagner de l'argent ou générer l'impression aux joueurs de rien rater, juste pour introduire les IP et la marque sur un marché qui n'irait pas vers la PS, son point de vue est que le marché PC n'irait pas vers le marché PS de lui-même, ils devaient aller là où ils sont. L'interviewer mentionne que GTA6 est un jeu qui poussera les joueurs PC à acheter des PS5, Shawn dit que seuls quelques jeux ont ce pouvoir.- Astro a été son GOTY parce qu'il était frais, dans la PS1 les 5 genres principaux étaient RPG - Plateformes - baston - courses - Action, avec le temps cela a changé pour l'aventure, l'action et le sport, donc Astro était un rappel à l'époque où les Platformers étaient l'un des piliers de l'industrie.- Les jeux japonais sont excellents en matière de conception de jeux grâce à la culture des salles d'arcade, les studios avaient l'habitude de créer des jeux avec la mentalité “'Combien de plaisir pour 100y coin”', cette sensibilité de créer de la joie dans de petits moments a été adoptée par la PS1 (et d'autres consoles), alors que beaucoup de jeux occidentaux se concentrent sur de grands moments épiques, ce qui explique que l'architecture de la PS3 a rendu difficile pour les développeurs japonais de continuer à utiliser cette mentalité.- Tous les coûts de développement d'un jeu sont des coûts de main-d'œuvre et de temps (salaire), sans compter les licences de propriété intellectuelle. Ils ont essayé d'envisager d'autres emplacements pour les entreprises de jeux, mais en fin de compte, la plupart des talents se trouvent sur la côte ouest des États-Unis, “'il y a une raison pour laquelle Hollywood est à Hollywood”'.- Il dit avoir eu une mentalité conservatrice en ce qui concerne le travail à domicile, qui n'était tout simplement pas une option à l'époque, mais il comprend mieux aujourd'hui, après la pandémie, que les trajets domicile-travail ont simplement fait travailler les gens plus longtemps.- Il dit qu'il était conscient qu'il contribuait à augmenter les coûts, c'était une lutte mentale interne, « la moitié de mon cerveau se disait : » wow, cette courbe de dépenses est extrême, nous doublons les coûts à chaque génération « , tandis que l'autre moitié se disait » ce jeu a l'air tellement génial, nous allons nous y mettre, nous allons trouver un moyen de réunir l'argent et ce sera incroyable « ».- Au début, il n'y avait pratiquement pas de réduction, la plupart du temps c'était 59,99 $, puis 49,99 et 39,99. Avec la PS2 et la PS3, la courbe s'est accélérée en ce qui concerne l'évolution des prix, car dans le monde numérique, les prix sont plus faciles à modifier et à contrôler. Il n'y a pas de modèle de réussite pour les prix, cela dépend de chaque jeu. Le plus gros problème n'est pas de baisser les prix, mais de trouver un moyen de les augmenter.- Sur Concord - le problème des GaaS est de convaincre le public d'arrêter de jouer à un jeu pour aller vers le vôtre.- Il dit que Sony ne pourrait pas s'en sortir avec une PS6 sans lecteur, mais que la XBOX le fera parce qu'elle a du succès dans une poignée de pays (États-Unis, Canada, Irlande, Royaume-Uni, etc.). Sony est la plate-forme n°1 dans 107 pays, une grande partie du marché ne serait pas en mesure de faire correctement le saut vers une console entièrement sans lecteur. Il a dit que la PS4 avait fait l'objet de discussions sur le fait d'être sans lecteur, des marchés uniques comme les joueurs de sport jouant sur leurs consoles dans les hôtels et les bases militaires achetant des PS les ont aidés à ne pas le faire. (mais ce n'était évidemment pas probable dans les deux cas)- Les consoles portables sont un marché difficile car il faut résoudre un problème : y a-t-il un marché important qui demande une expérience portable au-delà de la Switch et de Steam Deck ? Cela dit, il faut un pipeline de contenu adéquat.- Pour la PSP2, ils voulaient juste un stick de plus, puis quand c'est devenu la Vita, la console a été surdimensionnée, ce qui a nui à la console sur plusieurs fronts (coût, développement, etc.).- Il dit que PS All Stars est sorti au mauvais moment, le public de la PS3 était tout entier tourné vers les jeux d'action avec de grands décors, donc un brawler ne pouvait pas s'épanouir, mais au moins ''ceux qui l'ont aimé l'ont vraiment aimé'', il n'a pas participé aux décisions commerciales du jeu mais dit que certains des personnages étaient là juste pour l'exposition (donc la licence n'était pas une question d'argent).- Les goûts du public changent avec l'âge, mais les démographies sont vraiment différentes de nos jours (17 ans en 2005 contre 2025), beaucoup d'entreprises ne comprennent pas ce que le public veut ou où il se trouve.- Nintendo est mieux placé pour surmonter le problème des « rendements décroissants » car ils ont simplement suivi leur plan, ils savaient mieux pendant la pandémie qu'il s'agirait d'un boom temporaire des revenus. Sony et Nintendo seront toujours les deux machines dans un salon, car elles répondent à des besoins différents.- Il dit que les bureaux de Londres pensaient que le Eye Toy et Singstar changeraient la donne, qu'ils ont eu du succès mais pas autant qu'ils l'espéraient, et qu'il s'agissait essentiellement d'une nouveauté éphémère.Le post mortem a eu lieu : Certaines choses peuvent avoir un moment de nouveauté, mais cela ne veut pas dire qu'elles auront un long héritage, et il faut savoir quand éteindre l'interrupteur, comprendre quel type d'opportunité se présente dans la situation, s'agit-il d'une chose momentanée ou d'une chose extensible ?- L'échec est un bien meilleur professeur, à l'instar des one hit wonders de la musique, le succès est bien plus difficile à reproduire alors que vous savez (en théorie) comment ne pas échouer à nouveau).- sur le multiplateforme Xbox : La multiplicité des plates-formes permet d'élargir le marché auquel on peut s'adresser... Qu'est-ce que cela fait à leur marque ? Je pense que... oui, cela rend la conversation plus difficile à créer... de la discussion négative. Essayer de le faire en amenant tout le monde sur votre plateforme... mais si c'est disponible sur toutes les plateformes, c'est l'une de vos tactiques de marketing que vous ne pouvez pas utiliser. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est disponible qu'ici s'il est disponible partout. Il s'agit donc d'un exercice d'équilibre... nous l'avons déjà vu auparavant, j'étais dans le secteur lorsque Sega a porté ses titres Dreamcast sur la PlayStation 2 et, avec le temps, Sega est devenue une société exclusivement axée sur les logiciels... il y a donc un précédent historique".