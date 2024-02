"En fait, je suis le président [de SIE]. Cela fait environ quatre mois, et j'essaie de faire preuve de leadership et d'organiser autant de réunions que possible avec l'équipe de direction. Je visite également les studios et tout le monde travaille très dur pour assumer ses responsabilités et essayer d'optimiser l'activité, et je le comprends. Mais la croissance globale et la rentabilité durable ou l'augmentation de la marge, comment cela se traduira-t-il dans ces objectifs ? Je ne pense pas que les gens comprennent cela en profondeur. Je pense que c'est le problème de l'organisation. En ce qui me concerne, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, dans l'industrie et dans la perspective des analystes, et j'essaie d'expliquer de manière transparente pour que les gens puissent reconnaître et remarquer ces questions afin que nous puissions avoir une approche harmonisée à l'avenir. Il s'agit là d'un commentaire très général depuis que je suis devenu président. Il y a des points concrets que je n'aborderai pas aujourd'hui.



"En ce qui concerne la visite des studios, j'ai eu des réunions avec les dirigeants des studios. Les personnes qui travaillent dans les studios sont très motivées. Ils sont très motivés. Ce sont de très bonnes personnes. Et ils sont très créatifs. Ils ont un grand esprit créatif. Ils ont également des connaissances en matière de diffusion en direct. Cela dit, en ce qui concerne l'entreprise elle-même, je pense qu'il y a place à l'amélioration. Cela concerne la manière d'utiliser l'argent, le calendrier de développement ou la manière de s'acquitter de ses responsabilités en matière de développement, etc. Ce sont là mes impressions franches. Je continuerai donc à dialoguer avec la population afin que nous puissions trouver la bonne façon de procéder".

Les propos du COO de Sony ont été traduits par Gematsu: