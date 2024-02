Nouvelles infos Death Stranding 2 sur Hideotube :- La trailer du State of Play a été filmée sur PS5. Kojima pense que les graphismes vont encore s'améliorer.- Calendrier de production : "Les éléments sont prêts, il ne reste plus qu'à les construire. Le doublage japonais commencera cette année pour une sortie en 2025.- Sam peut désormais retirer son sac à dos pour alléger ses mouvements et ses combats.- La déformation du terrain en temps réel fait partie du jeu. Les routes peuvent être coupées par des tremblements de terre, des feux de forêt, des inondations, etc.- Le navire s'appelle le Magellan. Il sert de base mobile qui accompagne Sam lors de ses livraisons. Il peut également aller sous terre.- Lorsque Sam se connecte au Réseau Chiral, le vaisseau peut se déplacer librement dans ces zones. Vous pouvez également l'appeler.- Le jeu se déroule sur un autre continent que l'Amérique, où Sam s'est rendu pour connecter le Réseau Chiral.- Fragile crée un nouveau groupe appelé Drawbridge pour connecter les régions en dehors de l'UCA. Elle est leur chef et "n'est plus la faible personne qu'elle était dans le passé".- Une entité privée doit mettre en place le réseau car si l'UCA le fait, cela peut être considéré comme une invasion.- La "seconde main" que possède Fragile jouera un rôle important dans le jeu.- Le modèle de la marionnette est Faith Akin, un réalisateur allemand. Vous voyagerez avec lui à vos côtés et pourrez converser avec lui lors des livraisons.- Vous apprendrez au fur et à mesure du jeu pourquoi il est devenu ainsi.- Le chat sur l'épaule de George Miller est inspiré du capitaine Harlock.- Il y a beaucoup de véhicules- Le personnage d'Elle Fanning est "mystérieux", il pourrait être ami ou ennemi.- Ces samouraïs robotisés semblent importants. Higgs pourrait nous aider à les combattre à un moment donné ?Kojima nous en dit un peu plus sur "PHYSINT"."Bien sûr, ce sera un jeu. Mais si votre mère entre et vous voit jouer à ce jeu, elle pensera que vous regardez un film."Kojima explique également qu'il est tombé malade en 2020 au point de rédiger un testament.