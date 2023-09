-La ​​carte du monde de cette œuvre est-elle composée d'un grand espace d'unités de surface ? Ou est-ce un format de monde ouvert ?



Hamaguchi : Cela dépend de la définition du « monde ouvert », mais dans ce travail, les continents ouest, est et nord ainsi que l'océan central sont tous reliés de manière transparente en un seul espace.

Il existe de grandes parties d'unités de zone, mais vous pouvez vous déplacer arbitrairement sans changer de carte, y compris les océans qui les relient. De plus, la zone accessible est conçue pour s'étendre au fur et à mesure de la progression du jeu, et dans la seconde moitié du jeu, il devient possible de se déplacer à travers l'océan. Ceux qui ont joué au jeu original sauront dans quoi vous vous déplacez (rires).



Nomura : Le terme « monde ouvert » donne l'impression que vous pouvez aller et venir à votre guise, mais dans le jeu original, le monde s'agrandissait au fur et à mesure que l'histoire progressait, le degré de liberté augmentait et finalement vous pouviez aller et venir. comme bon vous semble. Ce travail suit fondamentalement le même format.

Nomura : Ce travail explore également les différents personnages en profondeur, et à mesure que le monde s'est élargi, de tels éléments ont été incorporés dans chaque région. De plus, pendant que Cloud et les autres suivent l'histoire originale, je pense que Zack sera cette fois en charge d'une nouvelle histoire.

M. Kitase : Cette œuvre est la deuxième œuvre de la trilogie « FFVII Rebirth », donc l'histoire devrait se développer plus rapidement, ou plutôt de manière très dramatique. Je suis sûr que tous les fans de l'œuvre originale ont de grandes attentes, se demandant à quoi ressemblera cette scène, et cette œuvre est conçue pour répondre à ces attentes.

Quelques nouvelles confirmations pour Rebirth venant des diverses previews du jeu, et d'une interview de Dengeki:- Mode qualité et 60 confirmé.- 150go pour le jeu. Le premier disque fera 100 et le second 50. Pas besoin de changer de disque en cours de jeu.- les villes lieux et compagnie sont interconnées:Aucun temps de chargement.Dès le début du jeu, on peut déjà si on le souhaite s'écarter de la quêtes principale.Cid et Vincent seront présents mais pas jouables. Ils le seront dans la partie 3.Tous les minis jeux du Gold Saucer confirmé. Donc snowboard et sous marin confirmé mais certains seront dans la partie 3 à cause de certains lieux pas présent dans Rebirth mais dans le 3. Car, on le savait déjà, que certains lieux/événements seront dans un ordre différent.De nouveaux mini jeux dont certains avec des énigmes.Tous les types de chocobos présents, même mini Chocobo.Possibilité de le craft/skin également.Zack sera present et aura un chapitre selon IGN.Le directeur créatif de FFVII Rebirth, Nomura, a déclaré que Cloud et ses compagnons suivront l'histoire du jeu original, tandis que Zack servira à porter un nouveau récit cette fois-ci. :Un journaliste de Dengeki lui a demandé si les événements de la cité des anciens serait présente. Dans sa globalité.Nomura a répondu que oui et mais ça se finira pas là...Alors ça c'est pas clair mais d'après ce que j'ai lu on peut faire en sorte que l'IA balance ces gros sort toute seule. Une sorte de système gambit ?Pour les duos en combats :Il existe également une distinction claire entre les actions coopératives et les capacités coopératives. Les actions collaboratives semblent s'adresser aux personnes qui souhaitent faire des choses plus techniques. Pour être honnête, c'est quelque chose que vous utilisez jusqu'à ce que vous accumuliez de l'ATB, donc les personnes qui ne sont pas très douées en action n'ont pas besoin de l'utiliser autant.En revanche, les capacités coopératives peuvent être utilisées librement tant que la jauge ATB est consommée. Il s'adresse plutôt à des personnes peu douées en action, afin qu'ils puissent ressentir le sentiment de coopération dans un certain nombre de tours, et cela le différencie de l'action coopérative.Système de craft.Bateau durant la seconde partie du jeu pour explorer.On peut nager dans le jeu, soit avec Cloud, soit avec un Chocobo.Deux fois plus de lignes de dialogue que dans Remake.Sur la mort d'Aerith:Pour le rendez vous du Gold Saucer :