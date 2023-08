Larian a annoncé aux possesseurs de PlayStation 5 que tous les correctifs apportés à la version PC de Baldur's Gate 3 seront répercutés sur la version disponible sur la console de Sony.Dans un tweet ( ici ),Cela suggère que Larian prévoit de mettre à jour Baldur's Gate 3 sur PC et PS5 en même temps, ce qui est encourageant pour les propriétaires de consoles.Depuis le lancement de Baldur's Gate 3 sur Steam la semaine dernière, Larian a publié une poignée de mises à jour, dont une qui apporte des correctifs indispensables pour les parties génitales et les sous-vêtements, ainsi qu'un correctif d'urgence qui modifie le fonctionnement des bases de données d'histoires personnelles parce que les joueurs les ont exploitées au maximum.Le dernier correctif, 2.1, a également réactivé les cross save avant le lancement de la PS5. Le correctif 3 est "en cours d'élaboration", a déclaré Larian, et prévoit d'autres correctifs dans un avenir proche. Il faut s'attendre à ce que ces correctifs soient également intégrés à la version PS5.La version PS5 de Baldur's Gate 3 est prévue pour le 6 septembre.