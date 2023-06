Final Fantasy XVI, de loin, ressemblait à une renaissance plus que nécessaire pour la saga. De près néanmoins, l'histoire est un peu plus nuancée. J'ai beau ressortir globalement conquis de mes quelques heures avec Clive, il faut reconnaitre à cet épisode numéroté de nombreux soucis, techniques, narratifs et de cohérence.

Who likes this ?

posted the 06/25/2023 at 08:55 AM by nicolasgourry