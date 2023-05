Ryan : Le marché japonais a été et continuera d'être l'un des marchés les plus importants. La raison en est, bien sûr, que le marché japonais est le deuxième plus grand au monde, mais plus important que de simples statistiques, c'est que le Japon est le berceau de PS. De plus, il y a beaucoup d'employés au Japon, et le fait que SIE soit rendue possible par leurs activités est aussi un point majeur qui met en avant le marché japonais.



Aussi, le Japon fait partie intégrante de la culture PS et fait partie des pays centraux, donc je pense que c'est très spécial et important de pouvoir transmettre au Japon au sein de la marque PS.

Il y a une autre raison pour laquelle le marché japonais est si important. C'est parce que beaucoup de titres célèbres sont nés au Japon. De nombreux titres brillent sur notre plateforme depuis près de 30 ans.

" Final Fantasy ", " Monster Hunter ", " Tekken ", pour n'en citer que quelques-uns, sont d'innombrables chefs-d'œuvre développés par des développeurs japonais et publiés par des éditeurs. SIE a une longue histoire de relations avec les développeurs et les éditeurs, de sorte que le marché japonais est également extrêmement important dans ce sens.

Parmi ces stratégies, y a-t-il quelque chose en particulier sur lequel vous aimeriez vous concentrer pour le Japon ?



Ryan : il s'agit d'envoyer des jeux hautement compatibles avec le marché japonais. « ELDEN RING », « Resident Evil RE:4 », « Monster Hunter Rise », « WILD HEARTS », etc. sont déjà sortis sur PS5. Ce jeu est né au Japon et est sorti au Japon.



C'est très encourageant de voir des titres à succès créés au Japon, et je suis très reconnaissant qu'il y ait beaucoup d'autres titres programmés en plus de ces titres. Plus récemment, nous avons FINAL FANTASY XVI et STREET FIGHTER 6à l'horizon, qui seront tous deux des lancements énormes et importants pour le monde, mais les fans de jeux japonais auront une affinité particulièrement élevée pour eux. Je pense que ce sera un lancement spécial.

PlayStation Studios prévoit de sortir Marvel's Spider-Man 2 en 2023. Veuillez nous faire part de vos réflexions sur ce travail.



Ryan : Je suis sûr que Spider-Man 2 de Marvel sera un lancement très excitant. Car « Marvel's Spider-Man » sorti sur PS4 en est la pierre de touche. Le titre a été un énorme succès sur PS4 et a été apprécié par des millions d'utilisateurs.



La suite, Marvel's Spider-Man 2, est développée exclusivement pour PS5, les développeurs n'ont donc fait aucun compromis. Nous leur demandons de se concentrer sur la maximisation des fonctions de la PS5 et la création des meilleures œuvres. En conséquence, nous avons reçu des commentaires de fans de jeux selon lesquels il semble qu'ils pourront profiter de très beaux visuels et d'une expérience merveilleuse.

―Bien que les titres AAA de PlayStation Studios se soient vendus à plus de 10 à 20 millions d'unités dans le monde, les ventes au Japon restent souvent relativement faibles. Veuillez nous faire part de vos réflexions franches sur la situation des logiciels au Japon.



Ryan : Chaque marché, pas seulement le Japon, a ses propres caractéristiques. C'est pourquoi il y a une différence entre le marché où le même titre peut se vendre et le marché où il ne le fait pas. Au contraire, ce ne serait pas intéressant si le même titre était un succès dans toutes les régions. Nous pensons que les affaires ne sont jamais ennuyeuses et passionnantes car chaque région où nous vendons des jeux a ses propres caractéristiques.

Prenant "Rise of the Ronin" comme exemple, Koei Tecmo Games le développe en tant que développeur, et nous, chez SIE, utiliserons notre puissance marketing et notre réseau de distribution extrêmement puissants pour le publier. Cette technique de combinaison est le secret pour faire du jeu un succès.

Comment pensez-vous que le marché japonais évolue ?



Ryan : Je pense que les fans de jeux vidéo japonais ont beaucoup changé par rapport au passé. Dans le passé, les titres des fabricants japonais étaient populaires, mais récemment, ils apprécient les titres des fabricants étrangers avec un esprit ouvert. Par exemple, « Ghost of Tsushima » s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon (*). Je pense que cela prouve à quel point les titres des fabricants étrangers sont populaires au Japon.

Quoi? Le jeu a beaucoup de fans au Japon, donc je pense que de nombreux utilisateurs en seront satisfaits.



Ryan : Je viens de répondre sur l'importance du marché japonais, et sur la base de ces exemples, je pense que le marché japonais est important, et c'est un marché intéressant et attractif. Je pense que l'une des caractéristiques du Japon est l'histoire de la culture du jeu et les atouts qui ont été transmis du passé. C'est précisément grâce à cela que nous sommes en mesure de créer de plus en plus de titres merveilleux.

--Que pensez-vous de la popularité du PS VR2 ?



Ryan: le PS VR2 vient d'être lancé, il est donc peut-être un peu tôt pour juger de sa popularité, mais nous sommes heureux de voir de nombreuses réactions positives de la part des utilisateurs et des médias. Je viens d'énumérer certains des titres compatibles, mais plus de 40 titres ont été publiés autour du lancement de PS VR2. De plus, de nombreux titres nous attendent en 2023 et au-delà. Nous continuerons d'aller de l'avant pour que ceux qui achètent le PS VR2 puissent en profiter longtemps et que nous puissions également réaliser des bénéfices.

――SIE continuera à publier activement des versions PC à l'avenir.



Ryan : Oui , nous serons proactifs.



Famitsu--Bien que je sois heureux d'avoir plus d'options, j'aimerais aussi voir plus de titres exclusifs à la PS5 de fans de jeux enthousiastes...



Ryan : Nous comprenons également parfaitement l'importance des titres exclusifs à la PS5. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la responsabilité principale de PlayStation Studios est de faire en sorte que les gens profitent de l'expérience de jeu en utilisant la dernière PS. Nous augmentons le nombre de titres exclusifs à la PS5 et échelonnons la sortie de la version PC.



J'ai souvent l'occasion de demander leur avis à des fans de jeux, et quand je les interroge sur le décalage de sortie ils, ils me disent que vendre la version PC deux ou trois ans après la sortie de la version PS est accepté favorablement.

