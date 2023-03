Nous l'avons longtemps espéré, notamment à une époque où, mais sans succès... D'autant que quelques bruits de couloirs du milieu évoquait que des choses étaient prévues... Mais il semblerait bien que cette fois ci serait la bonne :C'est en tout cas ce qu'a rapporté récemmentà l'occasion du dernier podcast deoù l'intéressé a également déclaré qu'il a eu l'occasion de voir des images de ce remaster.Malheureusement, pas d'autres détails à se mettre sous la dent pour le moment, mais nous pouvons imaginer que... De plus, nous vivons aussi dans un monde oùavec mêmequi s'est décidé à déterrer. Alors tout est possible !Affaire à suivre !

Who likes this ?

posted the 03/27/2023 at 09:37 PM by liquidus