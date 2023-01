"Sur un marché où la plupart des joueurs sur console jouent sur plusieurs consoles, y compris sur plusieurs marques, le rôle de la 'console principale' a de grandes implications pour la monétisation des utilisateurs, la valeur à vie et la part de marché", a-t-il expliqué.



"Il est encore tôt, mais cela suggère que la stratégie d'exclusivités de Sony et la force de sa marque n'ont pas encore été considérablement perturbées par la stratégie Game Pass de Microsoft (au Royaume-Uni)."



Il précise toutefois : "Bien sûr, cette métrique ne montre pas le temps comparatif passé sur les différentes consoles, donc ce ratio pourrait bien changer et 2023 est une grande année pour le Game Pass et les exclusivités Microsoft."

Pendant ce temps, parmi ceux qui ont déclaré posséder une Xbox Series X ou Xbox Series S, ce nombre a chuté à 48% et 35% respectivement, tandis que 49% des propriétaires de Switch l'ont considéré comme leur système principal.Un schéma en gif l'explique parfaitement ici :Ces chiffres semblent confirmer la théorie selon laquelle un certain nombre de joueurs achètent des consoles Xbox - en particulier les Xbox Series S, moins chères - pour les utiliser comme "systèmes Game Pass" secondaires."Cependant", ajoute-t-elle, "cela n'explique pas entièrement la disparité de cette mesure entre la version sur disque de la PS5 et la Xbox Series X de Microsoft, sa principale concurrente sur le marché, ayant été lancée au même moment."Suite à la publication des données, l'analyste des jeux Ampere, Piers Harding-Rolls, a fourni plus d'analyse sur Twitter.Ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon dont les choses changent dans cette génération en faveur de la PlayStation.La 8e génération était beaucoup, beaucoup plus proche au Royaume-Uni.PS4 = 54%Xbox One = 49%Différence = 10%.En 9e génération, la PS5 prend une avance significative dans ce qui était le 2e marché fort pour la Xbox.PS5 = 71XSX = 48%Différence = 32En termes de changement de pourcentage, c'est un saut de 10% à 32% pour PlayStation vs Xbox, qui selon certains ne fera que s'amplifier à mesure que les problèmes d'approvisionnement de PS5 continuent à se résoudre.