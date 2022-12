Spoiler :



Il s'agit d'un jeu de rôle d'action dans lequel les joueurs jouent le rôle d'un prince asservi (Clive) qui part à la recherche de son frère disparu. Dans une perspective à la troisième personne, les joueurs explorent un royaume fantastique, accomplissent diverses quêtes et s'engagent dans des combats contre des soldats ennemis et des créatures fantastiques (par exemple, des trolls, des orcs). Les joueurs utilisent des épées et des attaques magiques (boules de feu, coups de lumière, etc.) pour tuer les personnages dans des combats en mêlée. Pendant les séquences de combat, les joueurs peuvent effectuer des attaques cinématiques ou des mouvements "finish" en suivant les instructions à l'écran. Les combats sont rapides et accompagnés de bruits d'impact, de cris de douleur et de grosses explosions. Des effets d'éclaboussures de sang se produisent fréquemment lorsque les personnages sont tailladés et tués. Les scènes coupées montrent d'autres actes de violence et de sang : les mains d'un personnage coupées par une épée, la gorge d'un garde tranchée par un couteau, un personnage empalé dans la poitrine, l'épaule d'un prisonnier poignardée et tordue par la lame d'un interrogateur. Le jeu contient des scènes à caractère sexuel : un personnage caresse et chevauche un homme au lit ; des références à la prostitution - des gémissements sexuels dans une maison close ; des dialogues tels que "Je serais heureux de vous montrer... si je peux me le permettre" et "... merci pour votre service. Ma chambre est juste à l'étage." Certains personnages sont représentés avec des seins et des fesses partiellement exposés. Les mots "f**k" et "sh*t" sont entendus dans le jeu.

ESRB (organisme de classification américain) vient de classifier Final Fantasy XVI.Long descriptif du jeu avec pas mal de spoil: