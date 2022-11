Cela signifie que ce jeu PlayStation a vendu plus d'exemplaires en boîte au cours de sa première semaine que Elden Ring, Call of Duty : Modern Warfare 2 et la précédente deuxième place : Pokémon Legends : Arceus.



Il s'agit uniquement des ventes physiques en boîte, et comme Call of Duty : Modern Warfare 2 était un titre important en téléchargement, il est fort possible que God of War n'ait pas été tout à fait numéro 2 au total (nous aurons les données sur les téléchargements plus tard dans la semaine). Mais même ainsi, c'est une semaine d'ouverture massive pour le titre de Sony.

82% des ventes en boîte de la première semaine étaient sur PS5, avec 18% sur PS4.



Comme l'a révélé la société de graphiques GfK la semaine dernière, Ragnarok a vendu plus d'unités au cours de sa première journée que tout jeu précédent de la série n'a vendu au cours de sa première semaine. Selon la firme de données, le jeu a vendu 51 % d'unités de plus au cours de sa première semaine que le précédent jeu le plus vendu : God of War de 2018. En seulement une semaine, le jeu est déjà le troisième titre God of War le plus vendu de tous les temps (et en termes de revenus, il est déjà n°2).



12 % des ventes de PS5 God of War Ragnarok proviennent du bundle officiel PS5. Ce bundle a représenté 60% de toutes les consoles PS5 vendues durant la semaine, qui est officiellement la plus grosse semaine pour les ventes de PS5 cette année, indique Dorian Bloch, le patron de GfK.

...juste derrière FIFA 23