Sony Group Corp. prévoit de fabriquer 2 millions d'unités du casque PlayStation VR2 d'ici mars de l'année prochaine, ont déclaré des personnes au fait de la question, établissant ainsi une perspective ambitieuse qui défie le malaise économique mondial.La production de masse des lunettes de réalité virtuelle a commencé en septembre et n'a pas encore été confrontée à des contraintes de chaîne d'approvisionnement, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées pour des raisons de confidentialité. Le chiffre de production pourrait être ajusté en fonction de la dynamique des ventes de l'appareil, une fois qu'il sera commercialisé au début de l'année prochaine.Sony n'a pas encore communiqué de prix officiel ni de date de sortie pour le PSVR2. Son projet actuel de commencer à vendre le casque au début de l'année 2023 coïncidera avec le désengorgement attendu de la chaîne d'approvisionnement qui a entravé la disponibilité de la console PlayStation 5 depuis son lancement à la fin de l'année 2020. Cela permettrait à la société de disposer d'un stock suffisant de casques et de consoles pour une grande campagne de marketing. Les utilisateurs auront besoin d'une console PS5 pour utiliser le casque VR.

posted the 10/03/2022 at 06:27 AM